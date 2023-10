Hay que perder el miedo a la autoexploración

A pesar de que Tuxtla Gutiérrez no presenta un gran número de casos y muertes por cáncer de mama, los primeros son cada vez más frecuentes y es necesario que las mujeres actúen, por lo que deben perder el miedo a la autoexploración y a la atención médica, así lo expresó la secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Zebadúa.

Afirmó que el primer lugar de incidencias de cáncer en la ciudad está relacionado con el cáncer cervicouterino; sin embargo, cada año aumenta el número de muertes por cáncer de mama y es uno de los más frecuentes.

“Si tenemos una bolita hay que ir al médico, aunque es importante decir que en uno 90 por ciento de los casos la patología mamaria es benigna; sin embargo, el 10 por ciento restante es el que tenemos que estar vigilando y cuidando”.

Y afirmó que es aconsejable hacer cada año la exploración mamaria con los equipos; sin embargo, la autoexploración se debe realizar cada mes.

“Mitos hay muchos; también hay cierto miedo, ya que personas piensan: ¿Para qué hacerme una exploración? Si ya tengo esta bolita hace mucho tiempo. La otra: ¿Para qué me toco? Me da pena ¿Por qué me voy a ver en el espejo? También hay que verse en el espejo, porque la diferencia entre una y otra son muy significativas”.

Insistió sobre la importancia checarse y acudir al médico de forma programada, al menos una vez al año con los equipos, y cada mes, tocarse. Ya que es la causa más común de muertes por cáncer en mujeres en América.

Además, dio conocer que en el 2020 hubo más de 210 mil nuevos diagnósticos de cáncer de mama en Latinoamérica y el Caribe. De estos, alrededor de 68 mil se convirtieron en fallecimientos, es decir, más de un 30 por ciento.

Sobre las características que se asocian con un mayor riesgo a desarrollar cáncer se incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos hormonales y consumo de tabaco.

Alfaro Zebadúa explicó que ya no existe una condición específica de edad para padecer cáncer, ya que antes se asumía que los casos eran de personas arriba de los 50 años, lo cual ya no existe, pues cualquier mujer a partir de los 20 años puede desarrollarlo, cualquier mujer sin antecedentes hormonales ni reproductivos puede desarrollar cáncer.

Por lo anterior, dijo, “tenemos que las mujeres deben ser más empáticas, más solidarias y llevar este mensaje de tócate y revísate cada mes”.