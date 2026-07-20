Hay que reforzar la red de monitoreo sísmico

La red de monitoreo sísmico en Chiapas aún resulta insuficiente para registrar con precisión la actividad tectónica del estado, particularmente en la zona norte, donde existen fallas geológicas que permanecen poco vigiladas, advirtió Avith Mendoza Ponce, profesora investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La especialista explicó que durante 2025 se registraron siete mil 527 sismos en la entidad, cifra que representa el 19 por ciento de toda la sismicidad nacional. Sin embargo, aclaró que este registro depende directamente de la cantidad de estaciones de monitoreo instaladas.

“Estos números son con la cantidad de sensores que tenemos actualmente. Si pudiéramos duplicar esa cantidad de sensores, lógicamente registraríamos una mayor cantidad de sismos”, señaló.

Mendoza Ponce indicó que una de las principales necesidades se concentra en el norte de Chiapas, donde existen diversas fallas geológicas inversas que actualmente carecen de vigilancia permanente.

“Sobre todo hace falta instrumentación en la parte norte del estado. Ahorita el monitoreo está muy focalizado en el volcán Chichonal, pero tenemos varias fallas de tipo inverso que no están monitoreadas y no sabemos cada cuánto tiempo presentan movimientos”, explicó.

La investigadora destacó que el incremento en el número de sismos registrados durante 2025 —de cerca de cuatro mil eventos en 2024 a más de siete mil en 2025— obedece en gran medida a la instalación de más sensores alrededor del volcán Chichonal, lo que permitió detectar movimientos que anteriormente pasaban inadvertidos.

Oaxaca

La especialista agregó que Oaxaca continúa registrando una actividad sísmica superior a la de Chiapas, situación que atribuyó, entre otros factores, a que esa entidad cuenta con una red más amplia de sensores de monitoreo.

Asimismo, informó que la Unicach mantiene conversaciones con la Secretaría de Protección Civil para fortalecer la infraestructura de vigilancia sísmica, principalmente en el volcán Chichonal, donde buscan instalar equipos más cercanos al edificio volcánico para dar seguimiento a la actividad registrada entre agosto y noviembre del año pasado.

La especialista insistió en que es indispensable mantener un monitoreo constante para identificar cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para la población, y subrayó que la ampliación de la red de sensores en el norte del estado debe ser una prioridad para las autoridades estatales y federales.