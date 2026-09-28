Hay que saber usar la tecnología: Roger Mandujano

Ante la reciente disposición impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos personales durante la jornada escolar en los planteles de educación básica, el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano, destacó que, bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez, esta medida representa una oportunidad para fortalecer el aprendizaje, la convivencia y el bienestar de las comunidades educativas.

Objetivo

La medida busca que los dispositivos personales no interfieran con las actividades académicas, la convivencia y la atención de las y los estudiantes durante la jornada escolar, al mismo tiempo que se reconoce que la tecnología forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones y puede tener un valor importante cuando se utiliza con fines educativos y bajo una orientación adecuada.

Mandujano destacó la importancia de asumir estas acciones como una oportunidad para reflexionar, aprender y encontrar nuevas formas de aprovechar la tecnología dentro de los entornos educativos.

“Hay que recordar cómo crecimos nosotros y todas las cosas que podíamos hacer sin tener en la mano algún dispositivo”, señaló, al tiempo de subrayar que las nuevas generaciones también necesitan espacios para desarrollar otras formas de aprendizaje, convivencia y creatividad.

Estudios científicos

Asimismo, explicó que existen estudios científicos que han documentado posibles efectos asociados al uso excesivo de dispositivos electrónicos, particularmente durante etapas clave del desarrollo. En este sentido, consideró que establecer acuerdos, generar hábitos saludables y promover prácticas responsables puede contribuir a crear mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Más allá de limitar el acceso a las pantallas, subrayó que el reto consiste en aprender a utilizarlos de manera adecuada, equilibrada y con objetivos formativos, entendiendo que la tecnología puede convertirse en una importante herramienta de aprendizaje cuando existe una metodología que orienta su uso y un acompañamiento adecuado por parte de docentes y familias.

Compromiso

Respecto a las preocupaciones expresadas por madres y padres de familia que mantenían comunicación constante con sus hijas e hijos a través de los teléfonos celulares, el titular de Educación reiteró el compromiso de fortalecer entornos escolares seguros y de generar condiciones que permitan a las familias tener certeza y tranquilidad durante la jornada educativa.

De igual forma, señaló la importancia de que tanto las instituciones educativas públicas como las privadas atiendan esta disposición de manera responsable y colaborativa, privilegiando el diálogo y la generación de información que permita investigar, describir y analizar los cambios que se produzcan a partir de esta medida, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer las estrategias educativas.

Transformación

Para Roger Mandujano la tecnología no debe entenderse únicamente como un dispositivo, sino como una herramienta de transformación del sistema educativo mexicano. Por ello, desde Chiapas se buscará fortalecer los centros educativos mediante aulas digitales, capacitación docente y herramientas tecnológicas que contribuyan a los procesos formativos en los distintos planteles escolares, acompañadas siempre de responsabilidad, bienestar, inclusión y ciudadanía digital.

La apuesta, destacó, es construir una relación más equilibrada con la tecnología, en la que niñas, niños y adolescentes puedan aprovechar sus beneficios sin dejar de lado la convivencia, el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo humano.