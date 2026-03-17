Hay que ver la reforma como una forma de evolución

A pocos años de que la reforma laboral en materia de reducción de la jornada laboral entre en vigor, las micro, pequeñas y medianas empresas de Chiapas se preparan para un cambio de paradigma.

En este contexto de incertidumbre y adaptación, Olivia Hernández, empresaria y fundadora de la reconocida taquería “Tacos Pau” en la capital chiapaneca, compartió su perspectiva sobre los desafíos y estrategias que el sector empresarial debe comenzar a implementar desde ahora.

Hernández reconoce que, si bien la reducción de la jornada laboral es un avance significativo para los trabajadores, el sector patronal enfrenta la presión de mantener la productividad sin sacrificar la estabilidad de sus negocios.

La clave no es resistirse, sino innovar

“La información es poder”, afirmó la empresaria durante la entrevista. “El que nosotros hoy tengamos ese conocimiento de que estamos ya muy cerca del 2030, nos da una ventaja. Desde el lado de nuestros colaboradores, que es lo principal en cada una de nuestras empresas, es muy viable y es bueno, todo suma. Sin embargo, el reto mayor lo tenemos los empresarios”.

Para negocios como Tacos Pau, donde la operación diaria depende casi en su totalidad del contacto y el esfuerzo humano, el impacto de una jornada reducida implica replantear procesos internos. Olivia enfatizó que la clave no es resistirse al cambio, sino innovar en la gestión del personal.

“En mi caso, dependo totalmente del factor humano. Entonces tendré que implementar habilidades, desarrollar políticas que me permitan cumplir con esa reforma laboral para la reducción de la jornada”, explicó. “Viene a mover todo lo que debe moverse para bien”.

La fundadora de Tacos Pau recordó que no es la primera vez que los empresarios se enfrentan a un escenario límite. La pandemia por covid-19, señaló, fue un parteaguas que obligó a los dueños de negocios a ser creativos y a sacar adelante situaciones que jamás habían visualizado.

“La pandemia nos llevó a un límite, nos llevó a ser constructivos en nuestras empresas. Fue un aprendizaje que hoy por hoy, las cosas que se implementaron y que tuvieron que surgir en pandemia, en nuestro caso son muy válidas”, detalló.

A diferencia de la emergencia sanitaria —que tomó por sorpresa a todos—, la llegada de la reforma laboral hacia 2030 permite una planeación anticipada.