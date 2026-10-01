Hay quejas por actos anticipados de campaña

Con base en los datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que dirige la presidenta Marina Martha López Santiago, se han recibido alrededor de 74 quejas que están relacionadas con actos anticipados de campaña y otros temas.

Sobre estos asuntos, refirió que se han resuelto 32 y otras más que están bajo el concepto de trámite.

López Santiago detalló que también han recibido denuncias por cuestiones relacionados con promoción personalizada, además de actos de vulneración a la normatividad electoral.

El IEPC es un organismo que tiene dentro de sus actividades atender los casos vinculados a la violencia política en razón de género y, bajo este concepto, se han recibido denuncias; otras tantas se han resuelto por ese mismo tema.

“Estamos en un momento donde sí están llegando las quejas por actos anticipados de campaña, precampaña, promoción personalizada, vulneración a la normatividad electoral”, remarcó.

La consejera presidenta comentó que se han aplicado algunas sanciones monetarias y otras han sido administrativas.

En algunos casos, explicó, se ha dado vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) sobre los casos y también a las mismas contralorías internas.

Como parte de las actividades del IEPC, remarcó, se están haciendo las cosas que se deben conforme a la facultad que tiene el órgano local.

En el 2027 en Chiapas se llevará a cabo un proceso electoral local, en el cual se estarán renovando más de mil 500 cargos estatales y municipales.

El inicio formal está programado para el próximo año, y conforme avancen las semanas se estarán haciendo las actividades que marca el calendario electoral.