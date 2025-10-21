Hay reducción en delitos de alto impacto

Los integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ahora cuentan con 250 cámaras de vigilancia inteligentes que se usarán para grabar los operativos y transparentar las intervenciones, a fin de generar confianza con la población.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, explicó que esos equipos grabarán en tiempo real y que no podrán ser manipuladas por los elementos y brindarán la ubicación de las unidades.

Esta nueva estrategia ayudará a generar confianza con la ciudadanía, debido a que hay algunos sitios que solo pretenden generar desinformación y malos comentarios hacia las fuerzas seguridad.

Comportamiento de servidores

Sin embargo, con las cámaras inteligentes, resaltó, se podrá observar el comportamiento de los servidores públicos y de la ciudadanía, tomando en cuenta que también se darán a elementos de la Guardia Vial.

Añadió que con estas herramientas se contará con un respaldo de pruebas o indicios, tanto de los delitos como de las faltas administrativas e incluso ayudarán a tomar acciones legales cuando un elemento se equivoque.

Avances en seguridad

Aparicio Avendaño dijo que Chiapas ha logrado cinco meses de manera consecutiva el primer lugar en la reducción de los delitos de alto impacto. Entre ellos los relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros y hasta el cobro de piso.

Hay un trabajo en conjunto con la Federación, enfatizó, mientras que en Chiapas las estrategias se diseñan a través de la mesa para la construcción de la paz en la entidad.

Para alcanzar estos resultados, detalló el secretario, en este año se hizo una inversión considerable para que los elementos cuenten con las garantías en herramientas y hasta un mejor salario para hacer las cosas bien.

Otro de los aspectos a destacar, es que en la entidad ya no se están presentando bloqueos carreteros o robos en las vías de comunicación, eso ha hado más tranquilidad a la población

Operativos recientes

Sobre toda la información que se generó de las recientes intervenciones en municipios como Jiquipilas, el secretario de Seguridad del Pueblo explicó que los resultados fueron positivos, debido a que seis personas se detuvieron.

Dijo la intervención fue “quirúrgica”, ya que no se presentó un solo disparo y se decomisaron varios fusiles de asaltos, tres vehículos, así como equipo táctico.

Sin embargo, detalló que algunas páginas solo buscan generar desinformación o caos, pero la SSP da a conocer todos los datos cuando ocurren intervenciones.

En el caso de Cintalapa, explicó que se presentaron daños, pero también se lograron detenciones, “tenemos el control hoy de Chiapas, hay autoridad”, finalizó.