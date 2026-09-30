Hay resultados para transformar: Yamil Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, presentó su segundo informe de gobierno en el que destacó el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quienes a través de obras de alto impacto y estrategias de seguridad han fortalecido la transformación del municipio en estos dos años.

Luego de encabezar la Sesión Solemne de Cabildo, en donde entregó el informe al secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, quien hará lo propio en el Congreso del Estado, el alcalde ante la presencia de la representante del gobernador, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio, y acompañado de su familia, presentó ante los tapachultecos el informe de gobierno municipal correspondiente al segundo año de gestión de la administración municipal 2024-2027, en el que se destacan avances en seguridad, obra pública e infraestructura, desarrollo sustentable, educación, cultura, medio ambiente, deporte, planeación, salud y el fortalecimiento a las finanzas públicas.

Atención a comunidades

Melgar Bravo puntualizó a los ciudadanos que en estos dos años de la administración, se han atendido comunidades rurales de la zona baja y alta que nunca habían sido tomadas en cuenta, “lo que convierte a esta administración municipal en un gobierno humanista, incluyente, con voluntad para transformar, con espíritu de servicio y una alta prioridad para avanzar en la transformación de Tapachula.

En dos años de gobierno Tapachula ha avanzado en cinco ejes principales: justicia social, bienestar y humanismo, economía próspera y desarrollo sustentable”.

El alcalde destacó la transformación que se realizó del basurero a convertirlo en relleno sanitario tipo A, junto con los contenedores que se han dispuesto en diferentes puntos de la zona urbana, para resolver el tema de la generación de basura. “Gobernar Tapachula no es tarea sencilla, es una ciudad fronteriza, dinámica, multicultural, Tapachula es una ciudad estratégica para Chiapas y México; gobernar Tapachula exige tomar decisiones enfrentar los problemas con voluntad”, refirió el alcalde.

“Por eso hoy refrendo mi compromiso, mi responsabilidad de seguir trabajando con honestidad, transparencia y solvencia moral”, enfatizó el presidente municipal, ante los integrantes del Cabildo, empresarios, académicos, expresidentes municipales, líderes sindicales, organizaciones sociales