Hay seguridad y condiciones para comicios de Pantelhó

En materia de seguridad están dadas las condiciones para llevar a cabo las votaciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, este 31 de agosto, donde más de 15 mil personas tendrán la oportunidad de renovar sus autoridades, informó la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

Fueron tres los partidos políticos que postularon candidaturas, el resto optó por no hacerlo. Las campañas electorales iniciaron el pasado 19 de agosto y concluyeron el 27 del mismo mes.

Datos

En el municipio son 10 los cargos que se van a elegir: la presidencia municipal, cinco regidurías propietarias, una sindicatura y tres regidurías más de representación proporcional.

Pantelhó tiene ocho secciones electorales y cuenta con 103 localidades. Para la jornada electoral se tiene previsto que se instalen 28 casillas. La lista nominal (es decir, las personas que podrán votar), asciende a 15 mil 256 ciudadanas y ciudadanos.

Actividades del IEPC

Vila Domínguez recordó que fue el 15 de junio de este año que inició el proceso electoral extraordinario, esto para la elección de las personas que integrarán el Ayuntamiento de Pantelhó que estará en funciones hasta el 30 de septiembre de 2027.

Una vez que concluya la votación, el siguiente paso será el del escrutinio y cómputo de los sufragios. Después se darán a conocer los resultados.