Hay una gran unidad de Morena en Chiapas

En entrevista exclusiva durante su visita a Chiapas, en el marco de la gira La esperanza nos une, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que en Chiapas hay gran unidad, que parte de los principios y los valores del partido, de la conciencia de su militancia y del momento histórico que estamos viviendo. Expresó también que esta entidad es un bastión del movimiento que inició López Obrador.

Reveló, rumbo a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que habrá quizá más de una encuesta y un posible consenso previo para determinar quiénes son los aspirantes más competitivos.

JL: Mario Delgado, bienvenido a Chiapas. ¿Cómo te recibe Chiapas?

MD: Pues siempre muy bien, de maravilla, encantado de estar nuevamente en Chiapas.

JL: Hay muchos temas importantes, pero comienzo con uno: ¿Se va Morena en alianza con el Verde y con el Partido del Trabajo (PT) en Chiapas?

MD: Estamos en mesas de negociaciones ya con ellos, justamente ayer el Partido del Trabajo aprobó la coalición a nivel nacional con Morena, nosotros lo habíamos hecho en nuestro consejo el pasado 10 de septiembre; el Verde entiendo que en los próximos días también la va a aprobar, pero estamos sentados ya en una negociación, revisando distintos escenarios para ver en dónde iríamos en alianza y en dónde no. Por ejemplo, a la gubernatura, por supuesto que queremos ir juntos para asegurar el triunfo; en el Senado, tal vez vayamos separados, porque hay posibilidades de que ganemos las tres senadurías, si la primera fórmula con Morena, primera y segunda fórmula y la primera minoría, con alguno de nuestros partidos aliados.

JL: Luego tenemos también a los aspirantes a los Comités de Defensa en Chiapas, son varios y de todos los grupos, ¿cómo se van a elegir?

MD: Ya se lanzó la convocatoria, el 18 se hizo pública, el próximo lunes y martes, 25 y 26, son las inscripciones; y dependiendo del número de inscritos, que aquí es libre, los que quieran participar y cumplan con los requisitos, adelante, son bienvenidos, son bienvenidas; si son 10, 12 o 15, iríamos a una primera encuesta de reconocimiento, donde nos arrojaría quiénes son las y los mejor posicionados y tienen realmente la posibilidad de competir.

Eso lo tomará en cuenta la Comisión de Elecciones, además de que el Consejo Estatal de Morena en Chiapas, de la lista de los inscritos, va a decir; consideramos que estos dos hombres y estas dos mujeres son las mejores evaluadas, son los mejores perfiles que deberían ir a la encuesta, pero esa es una decisión que solo le compete a la Comisión de Elecciones. Y una vez que tengas seis, siete seleccionados, entonces sí te vas a la encuesta final y definitiva y a presentar los resultados.

JL: ¿Cuáles son las fechas de las encuestas?

MD: Se da un periodo de tiempo, no se dice exactamente cuándo se va a encuestar, pues para evitar que haya tentaciones e interferencia, lo que te puedo decir es que durante cualquier fin de semana de octubre podría realizarse.

JL: ¿Las encuestadoras serán las mismas que lo hicieron a nivel nacional o serán otras?

MD: Vamos a invitar a otras con las que hemos trabajado, con las que les tenemos confianza, probablemente a algunas de las que participaron en el proceso nacional también las invitemos, pero las vamos a dar a conocer al momento en que se dé a conocer los resultados.

JL: ¿Van a ser entonces, el Comité Interno y también las encuestadoras las empresas privadas?

MD: Sí, la encuesta de Morena, más las encuestadoras que contratamos como externas para hacer la encuesta espejo, que por cierto, salió muy bien en el proceso nacional; las cinco encuestas fueron muy similares, es decir, no solo la diferencia entre uno y otro, sino la diferencia de cada uno de ellos entre las distintas casas encuestadoras fue verdaderamente muy aproximado, lo cual quiere decir que se hizo con mucha consistencia, se logró proteger la opinión, la voluntad de la gente al final del día, las personas tuvieron una boleta frente a sí, donde en secrecía pudieron votar por su perfil favorito, depositarlo en esa urna de manera íntegra, llegó hasta la Ciudad de México y se contó voto por voto. Entonces, estamos muy contentos porque esa experiencia valida mucho el proceso de encuestas de Morena.

JL: Sí, vimos mucha claridad, y como mencionas el puntaje fue muy similar… pero Marcelo no está conforme y dice que no se le ha respondido su impugnación y que si no se le responde se va al Tribunal. ¿Qué opinas de esto?

MD: Él presentó su impugnación ante la Comisión de Honestidad, la cual tiene su propia autonomía, sus reglas, su forma de trabajar, a ellos son los que les compete resolver esta impugnación. Yo les he pedido a la Comisión que se vaya a fondo, que se revise con mucho cuidado, con mucha seriedad la denuncia de Marcelo Ebrard, para darle una buena respuesta.

JL: ¿Cómo percibes como presidente de Morena la unidad en el partido ahora?

MD: Pues lo vas a ver hoy en Chiapas, hay una gran unidad que parte de los principios y los valores que compartimos, de la conciencia que tenemos, del momento histórico que estamos viviendo y que queremos que el legado de López Obrador nos dure muchos años.

Entonces es lo que nos convoca la unidad del proyecto; y además el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum nos entusiasma muchísimo, yo creo que a todos y a todas la posibilidad de tener por primera vez en la historia a una mujer al frente de la presidencia de México. Y más que una estrategia electoral, el tema de la unidad es un asunto de principios, entonces te diría que el movimiento está muy bien.

JL: Mario, se nos acaba el tiempo, pero nos compartes un mensaje para Chiapas.

MD: Agradecerle siempre al pueblo chiapaneco porque se ha distinguido por ser muy agradecido y muy reconocido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ha venido haciendo por este estado, pero sobre todo por todo el sureste de nuestro país; decirle que nos sigan ayudando y que necesitamos de su participación para que pueda seguir esta transformación y que todos apoyemos a la doctora Claudia Sheinbaum.