Hay unas 400 mil personas con discapacidades

Con la participación de la señora Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se presentó la convocatoria para el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad, organizado por el Congreso del estado de Chiapas.

El parlamento nombrado: “Voces que Transforman”, busca que personas con capacidades diferentes expongan sus necesidades y se multiplique su participación en rubros vitales de la administración y gestión pública, explicó la señora a Sofía Espinoza.

Dijo que se busca tener un Chiapas más incluyente para que participen en la vida pública de la entidad.

Convocatoria

Por su parte, la diputada Luz María Castillo presentó la convocatoria oficial para el evento a realizarse el 18 de diciembre, mismo que puede ser consultado en los portales del Congreso del Estado de Chiapas.

Agregó que las propuestas de las personas con discapacidad eventualmente podrían reformar la Ley General de Discapacidades, pues este sector poblacional es cada vez más grande y relevante, alcanzado entre 350 y 400 mil chiapanecos con diversidad funcional, destacando sordera y autismo como las más frecuentes.