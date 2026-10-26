Hay vacantes para ocupar espacios en el INE

En vísperas de las elecciones concurrentes que se llevarán a cabo el próximo año en la que se renovarán 500 diputaciones federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abierta una convocatoria con tres espacios para completar la 09 Junta Distrital.

Norma Elizabeth Velázquez Farrera, vocal secretaria la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE, comentó que se requieren algunos requisitos legales como la nacionalidad mexicana y contar con la credencial de elector vigente.

Se le suman dos años de residencia en la entidad, además de no haber sido dirigente estatal o candidato en los tres años previos y tener los conocimientos necesarios.

Para las personas interesadas, el periodo de registro se abrió el pasado 16 de octubre y culminará el próximo 31 del mismo mes. Todos los detalles los pueden consultar en el sitio oficial del INE.

Es temporal

Este Consejo Distrital es un órgano temporal y se integra durante el proceso electoral. Ahí intervienen representantes de partidos políticos, en su caso (si es que hay) las representaciones de candidaturas independientes, así como personal del Instituto y la población en las consejerías.

Este órgano se integra de seis consejeros propietarios y seis suplentes. La convocatoria tiene tres vacantes y una es para una consejería propietaria (que debe ocupar una mujer) y dos más que pueden ser mixtas.

Las personas que ingresan perciben una dieta de asistencia, la cual oscila en alrededor de 22 mil pesos para hacer todas las actividades, además de insumos para los quehaceres profesionales.

Finalmente, las personas deben contar con documentación básica como el acta de nacimiento, la credencial para votar, CURP, comprobante de domicilio, además del máximo grado de estudios y una carta de motivos.