Hay voluntad para resolver los retos del IMSS

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay problemas, retos, pero los estamos escuchando y atendiendo, afirmó el delegado en Chiapas de este organismo nacional, Hermilo Domínguez Zárate.

Contextualizó lo que ha sucedido en las últimas semanas, tras protestas de trabajadoras y trabajadores de la institución: solo entre enero y septiembre de este año ha otorgado casi medio millón de consultas de especialidad, además de un millón 200 mil consultas de medicina familiar.

Temas separados

Son dos apartados, explicó el funcionario, quien aseguró que frecuentemente realiza recorridos de supervisión por las distintas clínicas y hospitales del Seguro Social en la entidad.

“Por un lado, la negociación salarial, hubo una primera propuesta, luego otra y llegaron a un acuerdo.

Por otra parte, un reclamo genuino de trabajadores y trabajadores sobre las condiciones en que trabajan; solicitudes de insumos médicos, materiales, mobiliario, instrumental”, indicó el directivo, para enseguida recordar que la población atendida en cinco hospitales del llamado régimen ordinario y 10 del régimen rural supera los tres millones de derechohabientes.

“Nuestro propósito es resolver los problemas de salud y generar satisfacción en el derechohabiente, y a eso nos hemos dado a la tarea”, complementó.

Las 12 acciones

Un día después del anuncio realizado en la conferencia mañanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del IMSS, Zoé Robledo, el delegado estatal detalló el plan emergente de 12 acciones en 120 días, las cuales comenzarán a cumplirse a partir de este martes.

Respecto al incremento salarial del 8 %, en Chiapas se cuenta con 10 mil 351 trabajadores de base y seis mil 348 jubilados que serán beneficiados con este acuerdo nacional.

En el caso del apartado de basificación “hay 182 compañeros nominados”, entre ellos ocho médicos especialistas, 72 enfermeras, un camillero y 101 servicios auxiliares que tendrán la oportunidad de acceder a este beneficio laboral, dijo.

Sobre el tema de la contratación de dos mil 500 médicas y médicos especialistas, explicó el delegado “la convocatoria se emitirá el próximo 3 de noviembre y las plazas serán con base inmediata. (para turno nocturno) alrededor de 350 y 200 médicos por déficit”; precisó que ha habido dificultad para encontrar a los candidatos a estas plazas, porque muchos están en otras partes del país, pero no en la entidad.

“En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, generamos plazas de difícil cobertura, pero aunque las tengamos vacantes cuesta trabajo conseguir a los candidatos”.

En cuanto a los equipos de alta tecnología, indicó que son cien los que se sumarán en estos 120 días; sin embargo, muchos ya están incluidos porque fueron recientemente suministrados a instalaciones hospitalarias, como Nueva Frontera en Tapachula y 14 de septiembre en la capital chiapaneca. Son aceleradores lineales, resonancias magnéticas, tomógrafos y mastógrafos.

Mantenimiento

En el caso de elevadores y climatización, Hermilo Domínguez detalló que el compromiso es dar trabajos de mantenimiento, y, en este caso, consideró es cuestión de voluntad.

Para el apartado de digitalización de la receta colectiva, una petición que ha hecho la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que con la mejora de mil 900 equipos de cómputo se logrará, a su vez, mejorar el abasto de insumos.

“Hay dos tipos de recetas, la ambulatoria, que es la que se le brinda al paciente, quien se va a su casa después de una consulta, pero hay otra que es para el personal; el medicamento que se recoge en farmacias y se lleva a la central de enfermería.

Esta segunda es más sentida por el personal, porque es la que utiliza para atender al paciente y lo que se pretende que este sistema se digitalice y que no tenga que predominar el manejo de la receta física, porque esto sería inmediato y más ágil, además de un mejor control. Si todo se tiene digitalizado se abate mucho de la tardanza en el suministro de los medicamentos”.

Para poner un ejemplo de la dimensión de la labor que realiza el IMSS en la entidad, Hermilo Domínguez dijo que solamente en un año se surten más de cuatro millones de recetas ambulatorias, es decir, las que se le otorgan a la persona para el uso en su domicilio.

Cirugías, agenda abierta

El delegado del IMSS reconoció que un reclamo que “les duele mucho” y que se atiende es el retraso en las cirugías.

Para abatir el rezago quirúrgico se realizarán 31 mil 701 cirugías activando jornadas nocturnas y fines de semanas en todo el país, y “Chiapas, mil 440 cirugías en turnos nocturno y fin de semana”.

En el caso de las cirugías que se realizarán en turnos de noche y fines de semana, explicó que se otorgarán estímulos a los trabajadores; sin embargo, destacó la voluntad que han mostrado para atender este y otros retos.

Para el caso de las citas de consultas de especialidad de forma continua, Hermilo Domínguez aseguró que habrá “agenda abierta hasta el cierre del año”, incluso en fechas festivas, para lograr que Chiapas consiga aportar al plan de 120 días un total de 54 mil 240 cirugías.

El mensaje

Casi al final de la conversación, en la cual, Hermilo Domínguez reiteró que en dos años que lleva en el cargo de delegado no ha recibido reclamos airados, sino peticiones que se han atendido, mandó un mensaje a la derechohabiencia y al personal:

“Vamos a seguir en contacto con el personal y con la derechohabiencia. La estrategia piso por piso a través de la escucha, recibiendo las observaciones y que nos plasmen las necesidades es el secreto de este plan de 12 acciones que se aplicarán en 120 días”.