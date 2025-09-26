Hembra jaguar tiene daño renal

Una jaguar hembra del zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT), en Tuxtla Gutiérrez, fue diagnosticada con daño renal después de que se hicieron análisis, debido a las condiciones que presentaba el animal.

Personal del recinto detectó manchas de espuma en la jaula en la que se encontraba. Las autoridades del ZooMAT recordaron que se trata del ejemplar recibido después de que la Procuraduría Federal dé Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un decomiso en el mes de agosto.

Al principio el animal mostró buen apetito y actividad, de hecho los primeros estudios que se hicieron no revelaron mayor detalle en la salud.

Después de tener los resultados de los análisis, se concluyó que la ejemplar presenta “problemas renales, signos de inflamación pancreática, infección en vías urinarias e irritación gástrica asociada a vómitos frecuentes”.

Tratamiento

Por esa razón es que se le brindó medicamentos para atender los padecimientos, además de una dieta en su alimentación. Mostró mejoría pero el 19 de septiembre comenzó a perder el apetito.

Para el 22 del mismo mes se detectó elevación de enzimas hepáticas y una gastritis severa secundaria a su enfermedad. El estado de salud de la jaguar es reservado.

“Como parte de las acciones y alternativas, el equipo médico veterinario del ZooMAT continúa aplicando todas las medidas de soporte posibles. Se están considerado alternativas avanzadas de medicina regenerativa para recuperar parcialmente la función de sus riñones; sin embargo, este tipo de procedimientos representan un reto importante en felinos silvestres”, explicaron desde el zoológico.