Hemos avanzado en el respeto a pueblos indígenas

La diputada destacó que en Chiapas un millón 459 mil 648 habitantes hablan una lengua indígena. CP

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la diputada Cecilia López Sánchez realizó un exhorto a todos los sectores de la sociedad a continuar trabajando por el pleno respeto a los derechos, usos, costumbres y cultura de las y los Indígenas.

La diputada vicepresidenta de la Mesa directiva, destacó que Chiapas es un estado pluricultural con una representación de un millón 459 mil 648 habitantes que aún habla una lengua indígena, que aún porta sus trajes típicos, que aún practican su cultura milenaria, lo que hace que seamos pueblos originarios y también hay una población afromexicana que representa un total de 56 mil 532 habitantes.

Por eso, en este día es necesario recordar la exclusión y la desigualdad en la que hemos vivido, pero también reconocer el proceso de cambio que hemos experimentado, el cual se ha redoblado en esta Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, reiteró, tenemos un gobierno de inclusión. Debemos aprovechar esos espacios para consolidar nuestra presencia desde el ámbito cultural, legislativo, político, tecnológico, educativo y de salud.

Iniciativas

Como diputada Indígena he presentado varias iniciativas para fortalecer nuestra presencia y honrar la memoria de los que lucharon por nosotros. Entre otras iniciativas destacan: La creación y la incorporación de las juezas indígenas en los juzgados de paz y conciliación; el derecho de las mujeres a las tierras, a la herencia, a ocupar espacios públicos espacios de elección popular; el derecho legítimo a la salud, es decir, buscar la inclusión de la atención médica a través de intérpretes en lengua indígena.

Asimismo, la diputada Cecilia López Sánchez detalló que presentó la iniciativa para evitar la usurpación indígena en cargos de elección popular, ya que muchos de los que llegan en los congresos locales y federales no son de ninguna etnia, no traen agenda para defendernos de la misma forma, dijo, he presentado la iniciativa para evitar la usurpación de los cargos de elección popular de las mujeres indígenas pues hoy lamentablemente tenemos a presidentes municipales por usos y costumbres, cuando esa figura no existía.

Finalmente, señaló que continuará trabajando para lograr el incremento del presupuesto para la producción del maíz y frijol, actividad que nos ha dado identidad por milenios y para la eliminación de la violencia contra la mujer, para terminar con la discriminación, acoso e inequidad.