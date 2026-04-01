HEP celebra 20 años, el aliado de Chiapas

El Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) celebró 20 años de servicio y lo realizó con un informe de acciones y la entrega de equipo tecnológico para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), un evento donde los directores estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Salud participaron y dijeron la Salud de Chiapas está coordinada.

En este marco, el titular del Hospital de Especialidades Pediátricas, Rafael Guillén, dijo que Chiapas vive un momento histórico pues en un esquema de participación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez se garantiza la atención a la salud de los chiapanecos por diversas rutas internacionales.

“Hoy celebramos 20 años de historia, de vocación y de huellas que han transformado vidas en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Somos pioneros de la alta especialidad en Chiapas, y a lo largo de estas dos décadas hemos construido experiencia con el corazón, sosteniéndonos una gran familia unida”, dijo.

Agregó que en el 2025, trabajaron para fortalecer nuestros procesos, expandir servicios y ofrecer nuevas especialidades, destacando diversas unidades.

Siendo el objetivo para el 2026 seguir innovando y mejorando para proporcionar una atención de alta calidad a niñas, niños y adolescentes (NNA) sin seguridad social en la región Sureste.

Informe

En este marco, se presentó el Informe Anual de Actividades 2025, donde se dio a conocer el trabajo realizado durante este año en favor de la salud de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Recordó que en 2024 se atendieron a 12 mil 793 pacientes, mientras que en 2025 se alcanzó la cifra de 13 mil 399 pacientes. En el mismo periodo las consultas pasaron de 40 mil 255 a unas 49 mil 814, en tanto que las cirugías crecieron de dos mil 528 a dos mil 994.

Tecnología

Finalmente, en estas actividades conmemorativas, se entregó equipo tecnológico a diversas áreas, incorporando 16 cunas de calor radiante, tres monitores de signos vitales, un electrocardiógrafo y estetoscopios neonatales, herramientas fundamentales para brindar atención oportuna, segura y de calidad a pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Salud / IMSS

En el mismo contexto, el secretario de Salud Omar Gómez dijo que existe una total coordinación donde el HEP continúa siendo el gran aliado de los chiapanecos.

En tanto el delegado del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez, dijo que el nuevo esquema de salud protege a los sectores más necesitados, por ello tienen un compromiso vigente para continuar trabajando en favor de Chiapas.