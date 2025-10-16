Histórica la visita de 16 embajadores

La secretaria de Turismo del Estado, Maria Eugenia Culebro Pérez, calificó como “histórica” la reciente visita de 16 embajadores a Chiapas, un hecho que no se había visto antes y que refleja el creciente interés de la comunidad internacional por el estado.

Durante la estancia de los representantes de naciones como Francia, España, Alemania y Grecia conocieron de primera mano los avances en materia de Seguridad, Economía y Turismo.

De acuerdo con la secretaria destacó que el aspecto de seguridad fue fundamental, ya que es un pilar indispensable para el desarrollo del turismo y la economía del estado.

Agenda de trabajo

La agenda de los diplomáticos incluyó una visita a la zona arqueológica y al museo de sitio, donde partieron con la promesa de regresar en una próxima ocasión para conocer San Cristóbal de Las Casas y la región de Los Altos.

Culebro Pérez resaltó el perfil de Chiapas como un destino ideal para los viajeros interesados en la historia, la cultura viva y la gastronomía.

Subrayó que esta visita constituye un primer contacto para establecer alianzas estratégicas con las embajadas, las cuales servirán como plataformas para promocionar a Chiapas en el mercado europeo, un segmento de gran importancia para el turismo internacional.

Aunque no se concretaron inversiones en esta fase inicial, el objetivo principal de que los embajadores conocieran el destino se cumplió tal como se esperaba.

La secretaria recalcó las buenas sensaciones dejadas por la visita, en particular la calidez del trato humano y el profesionalismo observado en los servicios turísticos que los atendieron, factores que, afirmó, son esenciales para que se conviertan en promotores de Chiapas en el mundo.