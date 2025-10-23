Histórica reducción de incendios forestales

Chiapas redujo en 78.97 % la superficie afectada por incendios forestales durante el 2025, según informó Carlos Morales, promotor forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la entidad.

Los números en descenso permitieron que el estado pasara del segundo lugar nacional en superficie afectada durante 2024 al décimo segundo, marcando un hito en la política de prevención y combate de incendios.

Datos

Los datos oficiales de Conafor contextualizan que durante 2024, Chiapas registró 187 mil 263.77 hectáreas siniestradas, ubicándose entre los estados con mayor superficie afectada del país, solo por debajo de Jalisco, y arriba de Chihuahua, que históricamente han liderado estas estadísticas negativas.

El descenso se atribuyó a los trabajos presentados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité del Manejo Integral del Fuego 2025, donde se destacó la efectiva coordinación entre dependencias y brigadas comunitarias.

Al respecto, Morales resaltó que “la prevención, la capacitación y la coordinación interinstitucional dan frutos”, agradeciendo la colaboración de la maestra Magdalena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Causas humanas

Cabe señalar que, a nivel nacional, las estadísticas de Conafor indican que 30 % de los incendios forestales son causados por actividades intencionales, mientras que 21 % se originan por actividades agrícolas.

Además, 95 % de los incendios en México son clasificados como superficiales, con impacto mínimo en los ecosistemas.

Chiapas, con esta reducción, se convierte en ejemplo de la aplicación de estrategias de manejo integral del fuego, con mira a aplicar más la acción coordinada entre gobierno y comunidades puede revertir tendencias críticas en materia de incendios forestales.