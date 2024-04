Históricas afectaciones de incendio en El Triunfo

Gracias a las acciones que se realizaron por aire y tierra, el incendio en el Reserva de la Biosfera El Triunfo tiene un control del 95 %. Unas 800 hectáreas (has) afectadas es el reporte preliminar, cifra que supera en más de mil por ciento las 51.75 has que le afectaron el año pasado; incluso, este siniestro representa una afectación mayor al acumulado de devastaciones desde 2019 (593.94 has) en la reserva.

De acuerdo al último reporte que publicó la reserva, el incendió tiene un 85 % de liquidación con una afectación de 800 has de superficie de bosque mesófilo de montaña y de pino encino.

Comenzó el 27 de marzo de este año, y para contenerlo se han realizado múltiples operativos aéreos y terrestres; combatientes de otras Áreas Naturales Protegidas (ANP) han ingresado a realizar principalmente brechas cortafuego.

Pero también la población ha contribuido, pues la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) detalló que “comunidades cercanas como Emiliano Zapata, Violetas y la cooperativa de productores de café Comon Yaj Noptic, han sido actores importantes que han agilizado el desarrollo de las actividades de combate, así como la participación de brigadas comunitarias como las de Piedras Negras, Francisco Murguía y Tierra Santa”.

Este incendio también afectó parte del Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) La Frailescana, que de forma histórica recibe el impacto de los incendios, posicionada como la ANP con mayor cantidad de hectáreas afectadas el año pasado, con cinco mil 107.33 en 2023, de acuerdo a datos proporcionados por la Conanp.

La Comisión Nacional agradeció el compromiso y apoyo por parte de comunidades, actores, organizaciones, dependencias y ANP que se han sumado para apoyar al combate y control del incendio forestal que tiene más de 10 días que se suscitó en la RB El Triunfo.

“Agradecemos a todos su participación, y en particular a Miguel Méndez López, quien se ha sumado organizando en línea un centro de recaudación de donaciones, ha convocado a comunidades vecinas para participar en el combate y está participando activamente en la compra de víveres y medicinas que todos los días han sido requeridos en el lugar del incendio”, resaltó la reserva.