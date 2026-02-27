Históricas mejoras al sector laboral

La nación se encuentra frente a un momento histórico, pues como nunca antes en los últimos 50 años los derechos de la clase trabajadora han sido respaldados mediante actos legislativos y constitucionales encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, una persona convencida de dar continuidad al gran proyecto de nación, dijo la senadora Sasil de León Villard.

La legisladora federal destacó que desde la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en México se aumentó siete veces el Salario Mínimo y recientemente se aprobó la Reforma Laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Estas acciones, en favor de la clase trabajadora de México, son las más importantes en los últimos cincuenta años y evidencian el compromiso sin simulación del Gobierno de México y la respetuosa coordinación con el Poder Legislativo en favor de las y los mexicanos.

Recordó que la Reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, fue aprobada por unanimidad y se suma a las diversas reformas que Morena ha impulsado en favor de la clases trabajadora.

Destacó que la Reforma garantiza que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras disfruten de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, además ofrece mejoras substanciales a los pagos por horas extras.

Chiapas

Asimismo, la senadora reconoció la voluntad de la Legislatura del Congreso del estado de Chiapas que aprobó las reformas, en materia de reducción de la jornada laboral, esto en consonancia con las acciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que impulsa políticas públicas en beneficio de las y los chiapanecos.