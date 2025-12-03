Históricas operaciones del IMSS en Chiapas

Por primera vez en la historia del IMSS Chiapas, se realizaron los siguientes procedimientos en pacientes pediátricos: una cirugía a corazón abierto y un cateterismo cardíaco.

Los pacientes intervenidos, dos niños en torno a los tres años, tenían diagnóstico de cardiopatías, informó Daniela Miranda, directora del Hospital General de Especialidades del IMSS XIV de Septiembre.

Explicó que ambos procedimientos, en estos niños con cardiopatías congénitas, fueron exitosas y garantizan una mejoría en la calidad de vida de los intervenidos: Pablito y Erick. El primero recuperándose de la cirugía de corazón abierto y el segundo de cateterismo.

Los procedimientos fueron realizados por personal del propio hospital, asistido por un ensamble de especialistas.

Familia agradecida

Maritza Martínez, madre de uno de los infantes, dijo que en un inicio buscaron ayuda con médicos particulares para atender lo que habitualmente se conoce como “soplos”. Gracias a la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones en este hospital, la oportunidad de sanar sin los altos precios fue una realidad.

En tanto, María Hidalgo, madre de Erick, explicó que en su comunidad cerca de Carranza, la gente le decía que no lo operara, pero ella confió en su fe y en los medios para atender a su hijo, que además tiene síndrome de Down.