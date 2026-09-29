Histórico que haya más candidaturas para mujeres

Todas las acciones que busquen garantizar la participación política de las mujeres son buenas y hasta históricas, pero se debe cuidar que lleguen con garantías a los municipios, puntualizó la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago.

La declaración surge después de la insaculación que llevó a cabo el Congreso de Chiapas, donde al menos 62 mujeres tendrán que ser postuladas para las candidaturas en las alcaldías en el proceso electoral local de 2027.

Información

El IEPC fue notificado en las últimas horas con un escrito de 65 hojas, en el que se establecen los criterios, los bloques y los municipios reservados para mujeres.

Esto implica, detalló la consejera, que el órgano local tendrá que trabajar con las consejerías, las áreas técnicas y direcciones ejecutivas para definir reglas claras.

Lo que tocará al IEPC, dijo, es adecuar los reglamentos y criterios para que los partidos políticos sepan cómo postular sus candidaturas en los 62 municipios que están destinados para las mujeres.

Con esto, enfatizó, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso cumplió lo que le correspondía, el siguiente paso queda en manos del Instituto para garantizar el cumplimiento.

Trabajo

Ahora el tema, comentó, tendrá que socializarse con los partidos políticos a través de mesas de trabajo y talleres, a fin de que tengan certeza y la claridad de qué deben hacer.

La consejera presidenta del IEPC agregó que se prevé que en octubre se instale una mesa de seguridad electoral y es ahí donde se realizará el monitoreo permanente de lo que ocurra en los municipios.