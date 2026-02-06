Hombres, los que más usan bicicleta en SCLC

Como parte de un esfuerzo conjunto entre asociaciones civiles y la Secretaría de Movilidad y Transporte Chiapas, durante 2025 se realizó un conteo de viajes en bicicletas en San Cristóbal de Las Casas, en la que se observó que a diario se realizan siete mil 785 viajes en este transporte, siendo una de las cifras más altas que se han registrado en todo el país.

Diversidad

Este conteo se realizó en distintos horarios y zonas de la ciudad, en la que se observó que la mayoría de los usuarios de la bicicleta son hombres que optan por este transporte para llegar a sus trabajos. Esto, explicaron, porque el transporte público tiene horarios concretos que no atienden la hora de salida de muchos trabajadores.

El estudio encontró que la minoría de usuarios son mujeres, a causa, dijeron, de la falta de seguridad. También observaron a infancias que usan este medio de transporte para llegar a sus escuelas, a veces acompañadas de sus madres.

Violencia vial

“Cada día se puede ver la forma en la que la violencia vial va en aumento, lo que pone en riesgo a los ciclistas” señaló Juan Carlos, parte del comité que organiza el Foro Nacional de la Bicicleta. Al respecto, Verónica Fuentes, parte del mismo comité, agregó que ni los propios agentes de tránsito tiene una sensibilización sobre la preferencia que por ley deben tener los ciclistas.

Diego Cuesy, parte de la Secretaría de movilidad y transporte, sostuvo que se trabajará en concientizar a funcionarios municipales sobre la importancia que tienen los ciclistas, recordando que el propio gobernador, Eduardo Ramirez Aguilar, iba a la preparatoria en bicicleta. Indicaron que son los taxistas los que suelen ser más agresivos con los ciclistas.

Otra carencia en la infraestructura vial es la relacionada a los señalamientos y las ciclovías, las cuales no cuentan con el ancho necesario, además de que no están conectadas a una red más grande, esto aunado a la ausencia de biciestacionamientos.

Uso de casco

Sobre si la mayoría de los usuarios suelen usar el casco de seguridad, los ponentes señalaron que no, debido en parte a una situación económica. Aunque también explicaron que en épocas anteriores no requerían de este elemento porque no había tantos carros. Diego Cuesy recalcó que es el automovilista quien tiene la mayor responsabilidad al tener bajo su cargo un vehículo que llega a pesar hasta tres toneladas.