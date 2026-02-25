Hombres también sufren violencia: abogado

En medio del debate público sobre la violencia de género, el abogado Mauricio Cruz Islas explicó que los hombres también son víctimas de maltrato, quienes al intentar denunciar se encuentran con un sistema que parece no estar diseñado para ellos.

Cruz Islas expuso que mientras la agenda pública ha avanzado en el reconocimiento y atención de la violencia contra las mujeres, se ha gestado un fenómeno paralelo de invisibilización hacia los varones que sufren agresiones.

Victimización

No solo habló de violencia en el hogar, sino de una victimización secundaria que, en su opinión, ocurre dentro de las propias instituciones de justicia.

El especialista describió un panorama en el que en ocasiones las denuncias se convierten en un instrumento de presión personal. El problema, subrayó, no es la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino la negativa a aceptar que existen otros rostros de la víctima.

Cruz Islas enfatizó que actualmente no existe un espacio institucional que reciba a un hombre denunciante sin partir de un sesgo de culpabilidad, citando como ejemplo un caso reciente ocurrido en Saltillo, Coahuila, donde una mujer fue vinculada a proceso por violencia familiar.

“El hecho no debería sorprendernos, pero lo hace porque durante años se ha instalado la falsa idea de que la violencia solo tiene un rostro y un género”, explicó.

Medida

Frente a esta situación el abogado propuso una medida concreta para la entidad, considerando urgente que la Fiscalía General del Estado (FGE) gestione la creación de una fiscalía especializada en la atención de casos de hombres.

El objetivo, explicó, sería contar con un espacio que investigue con objetividad, que logre distinguir entre una agresión real y una denuncia instrumental, que garantice que las sentencias se basen en pruebas y no en estereotipos de género.