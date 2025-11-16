Hombres ya cuidan más su salud física y emocional

De acuerdo con las estadísticas los hombres se enferman más de problemas cardiacos, metabólicos (como la diabetes), cáncer de próstata y en los últimos años se ha reportado un aumento en los trastornos de salud mental, indicó Gerardo Velázquez Hernández, médico cirujano con máster en medicina osteopática y certificación en biomecánica clínica.

Indicó que en el tema de la salud mental va ligado a la dificultad de ellos a expresar emociones, pedir ayuda emocional, mostrar un lado mental vulnerable directamente relacionado con el rol de género que deben ser fuertes, proveedores y resolver los problemas del hogar y la familia.

Por eso, es que en su experiencia y de acuerdo con los registros generales, los hombres suelen acudir más a consulta por padecimientos físicos, dolores articulares, fracturas, esguinces, de manera pronta, con especialistas de salud o no se atienden.

No dan tanta prioridad a lo mental y menos a síntomas relacionados con enfermedades crónicas degenerativas.

Cada vez se atienden más

Sin embargo, destacó que también es cada vez mayor la recurrencia del género masculino que busca orientación profesional, porque como se sabe toda enfermedad orgánica tiene un trasfondo mental que tiene que atenderse; y en el caso de los hombres en una dolencia física solo atienden ese aspecto.

Exhorto

Explicó que en su consulta recomienda también a los pacientes cuidar el nivel de estrés, cuidar la alimentación, actividad física; en algunos casos surgen temas de índole mental por lo que los refiere a un psiquiatra o psicólogo, pero debe buscar el momento adecuado para mencionarlo o el paciente lo puede rechazar.

Reiteró que muchas enfermedades o dolencias físicas están ligadas a lo emocional y al estrés, que muchos hombres no cuidan o no dan prioridad. Esto implica cambios de hábitos, e incluso de la idiosincrasia, que no es fácil y realizarse chequeos médicos periódicos.