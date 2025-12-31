En el municipio de Bochil, se rindió homenaje en memoria de Sebastián Pérez Núñez, quien fuera dirigente y líder campesino que contribuyó con su vida a la transformación democrática de Chiapas en la región de Simojovel y Bochil. Fue el primer diputado de la izquierda en el Congreso estatal.

Fue un emotivo homenaje en memoria de Sebastián Pérez Núñez, con motivo del 37 aniversario luctuoso, al que asistieron sus ex compañeros de lucha.

A la ceremonia asistió Luis López Vázquez, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), en los tiempos difíciles de las cruentas luchas por el reparto agrario en Chiapas.

Asistió también el biólogo Manuel Lemus Kourchenco y familia, exsecretario general del Partido Socialista Unificado de México, PSUM en aquellos tiempos.

Mensaje

“Los asistentes rememoramos muchas vivencias gratas y otras no tanto, y convenimos volveremos a encontrar e invitar a muchos otros actores de las luchas del ayer para examinar las posibilidades de reinventarnos y elaborar alguna política que contribuya en favor de un cambio y transformación de la vida en el campo y de la ciudad”, se dio a conocer en un comunicado.

“Muchos años hicimos historia y pretendemos seguirlo haciendo ya sea contando o de plano reactivarse e impulsar a los jóvenes que despierten y se metan al ruedo, que el país no está para que unos pocos hagan lo que se le antoja, mientras que el pueblo duerme en sus laureles y a ver qué pesca. No, el pueblo, el electorado necesita despertar, abrir los ojos y reclamar espacios de participación y decisión; si bien vivimos en un sistema de gobierno representativo, hoy las circunstancias exigen mayor apertura y ese debe ser hoy la dinámica”, agregaron, entre otras cosas.