Homenaje póstumo a José Gabriel Sarmiento Ochoa

En el Marco de los 40 días del fallecimiento del doctor José Gabriel Sarmiento Ochoa, primogénito de Daniel Sarmiento Rojas, ex presidente de San Cristóbal de Las Casas y ex secretario de Gobierno en Chiapas, se informó que el próximo 14 de mayo será homenajeado por personal docente, administrativo y estudiantado del Centro de Estudios Universitarios de Chiapas.

José Gabriel Sarmiento Ochoa, fundó hace 20 años el Centro de Estudios Universitarios de Chiapas, y que ahora dirigen la Escuela de Odontología, Beatriz Gabriela Sarmiento Martínez y Adrián Rocha Morales.

Currículum

El currículum del primer ortodoncista chiapaneco es muy amplio y se dará a conocer en el evento que se llevará a cabo en el Teatro Daniel Zebadúa.

Los organizadores informaron que desde el inicio de la Escuela de Odontología, han egresado 17 generaciones, cuyos alumnos han provenido de diferentes partes de la entidad y de otros estados del sureste del país.

El Centro de Estudios Universitarios ha participado en actividades altruistas para ofrecer servicios odontológicos con instituciones de gobierno y de algunas asociaciones nacionales y extranjeras; además de apoyar a la población, con trabajos dentales por una mínima cuota de recuperación.