Homenajean a Ernesto “Che” Guevara

La escuela normal “Jacinto Canek” conmemoró los 59 años del asesinato de Ernesto “Che” Guevara, a quien, señalaron, se mantiene vivo dentro de los espacios educativos y desde las luchas sociales.

A través de un comunicado recordaron que un 8 de octubre de 1967, el “revolucionario que dedicó su vida a la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la opresión” fue capturado en la comunidad de La Higuera, Bolivia.

“Un día después, 9 de octubre, fue asesinado por órdenes del gobierno boliviano en un contexto marcado por la intervención de la CIA”, mencionaron los normalistas.

Su muerte, indicaron, no significó el final de sus ideas, sino que, por el contrario, al paso de los años “su figura se convirtió en un referente para hombres y mujeres que continúan levantando la voz frente a las injusticias”.

“Recordar al Che no significa solamente mirar al pasado, significa reflexionar sobre el presente y asumir la responsabilidad de continuar luchando por una sociedad más justa”, señalaron.

Por último, reiteraron que su ejemplo recuerda que no basta con observar las desigualdades, “sino que es necesario caminar junto al pueblo, escuchar sus necesidades y asumir la responsabilidad”.