Homenajean a primer locutor bilingüe

“Me da mucha alegría seguir estando en el micrófono, mi trabajo siempre ha sido ser locutor, pero en tsotsil”, fueron las palabras de Mateo Hernández López, primer locutor bilingüe, quien fue reconocido como pionero de la radiodifusión en San Cristóbal de Las Casas por la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas.

Durante su participación, Hernández López, quien inició su trayectoria en la XERA Radio Comunidad Indígena, recordó cómo recibían las cartas de Oxchuc, Tenejapa, San Juan Cancuc y otros municipios de la región.

Milton Tovilla, cronista independiente, mencionó que Mateo Hernández trascendió su trabajo en los medios y acompañó procesos indígenas, además de compartir las inquietudes y acontecimientos de las comunidades.

Al respecto, el locutor bilingüe explicó que, durante sus primeros años frente al micrófono, en las comunidades se negaban a darle educación a los menores, por lo que se dedicó a difundir la importancia de las escuelas, así como de la planificación familiar.

Advirtió que, en la actualidad, el mayor riesgo para los infantes son los aparatos electrónicos que están presentes también en las poblaciones indígenas. “Ahí están pegados a la hora del desayuno, de la comida”, dijo.