Homenajearán a poeta en Feria Internacional

El poeta sancristobalense, Ulises Córdova, será homenajeado por su trayectoria literaria en la IX Feria Internacional Latin American Cultural Heritage, que se realizará del 17 al 19 de abril en Nueva York de manera presencial y el 21 y 22 de abril en formato virtual.

En conferencia de prensa, se informó que este reconocimiento forma parte de las actividades organizadas por la Latin American Cultural Heritage (Lacuhe), que además reeditará su obra Tiro de Gracia (o: Ya nada queda por traicionar), como parte del tributo a su legado literario.

De acuerdo con el escritor José Antonio Reyes Matamoros, quien prologa la obra, el libro representa “una convocatoria contra la guerra” y refleja el pensamiento contemporáneo frente a la violencia, destacando la esencia del ser humano y su paso por la tierra.

Transmisión

El homenaje será transmitido a través de Facebook, en la página “María Tristeza”, en fecha y hora aún por confirmar, lo que permitirá que el público internacional siga el evento.

La fundadora y directora de Lacuhe, Gladys Montolio, informó que en esta edición también será reconocida Norma Feliz, de República Dominicana, destacando la influencia de ambos autores en la promoción cultural en América Latina.

Por su parte, María Enriqueta Burelo, directora del Museo Café, subrayó la trayectoria de Córdova, originario de San Cristóbal de Las Casas, quien además de su carrera literaria es médico cirujano con especialidad en Psiquiatría, y cuenta con una sólida formación en creación literaria e historia del arte.

Obras

Cabe destacar que Ulises Córdova ha desarrollado amplias obras que incluye títulos como Los invitados al Festín de Tántalo, Códice Qwerty, Té infinito y La vuelta al mundo en 80 camas, consolidándose como una figura relevante dentro de la literatura contemporánea en México.

Finalmente, en la conferencia de prensa se informó que Ulises Córdova es el primer Chiapaneco que será homenajeado en la IX Feria Internacional Latin American Cultural Heritage.