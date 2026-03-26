Homenajearán al tintorero Francisco Álvarez Montoya

El Centro de Textiles del Mundo Maya, A.C. (CTMM) informó que rendirá “un sincero homenaje” a Francisco Álvarez Montoya, emblemático tintorero y tejedor de San Cristóbal de Las Casas, quien falleció el pasado 17 de diciembre.

El acto se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, en el exconvento de Santo Domingo, de 11:00 a 13:00 horas, en el marco del Día del Artesano. Como parte del programa, se inaugurará una vitrina en la sala permanente de arte textil.

Asimismo, se realizará una conversación con la familia del artesano y se proyectará un video inédito en el que Álvarez Montoya aparece tiñendo con añil, técnica que utilizó durante más de 70 años.

Reconocimiento

Karla Faro, responsable del área de Servicios Educativos del CTMM, recordó que en 2025 Francisco Álvarez fue nombrado Tesoro Humano Vivo por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta).

Explicó que las actividades tienen como objetivo recordar y reconocer el legado de su técnica tradicional, la cual fue conocida tanto por su familia como por la comunidad del barrio de Mexicanos, así como por artesanas, artesanos y colaboradores del centro.

En un comunicado, el CTMM destacó la entrega, generosidad y compromiso del maestro tintorero con la tradición textil, al tiempo que subrayó su interés por compartir un oficio que —dijo— “es difícil de hacer, requiere tiempo, esfuerzo y podría ser para todos”.

Exposición

Faro detalló que en la exposición se incluirán piezas de la colección Pellizzi, perteneciente a Fomento Cultural Banamex y resguardada en el Museo de los Altos de Chiapas. Estas obras guardan relación con el trabajo de Álvarez Montoya, quien durante años tiñó enredos de comunidades como Chenalhó, Oxchuc, Tenejapa y San Andrés Larráinzar.

El CTMM reiteró que Francisco Álvarez Montoya fue un destacado tintorero y tejedor originario del barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de Las Casas.