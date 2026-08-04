Homer Sevilla, impulsa el turismo incluyente

En el Encuentro Nacional de Servidores Públicos con Discapacidad, el coordinador para la Atención de las Personas con Discapacidad de San Cristóbal de Las Casas, Homer Luis Sevilla Flores, propuso la realización de un encuentro estatal y posteriormente un Encuentro Nacional en esta ciudad para impulsar un turismo más accesible e incluyente.

En su participación destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de inclusión y eliminar las barreras que aún enfrentan las personas con discapacidad en su vida cotidiana.

Programa

Sevilla Flores señaló que el municipio avanza con el programa “Sancris Inclusivo”, aprobado el pasado 6 de junio, como una estrategia para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones concretas, pese a los retos sociales, físicos y culturales que aún persisten.

Propuso realizar el encuentro estatal y posteriormente un encuentro nacional en San Cristóbal de Las Casas para impulsar un turismo más accesible e incluyente.

Además, informó que el Inclusiómetro estará disponible en formato digital para facilitar su implementación por servidores públicos y ciudadanía en distintos municipios del país.

En el encuentro, la diputada Mónica Herrera Villavicencio, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, reconoció la importancia de que este sector participe en la construcción de políticas públicas y anunció que promoverá un exhorto para replicar en todo el país el Inclusiómetro, herramienta desarrollada en San Cristóbal de Las Casas para fomentar la sensibilización y la inclusión.