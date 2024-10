Homicidio del padre Marcelo no quedará impune: REC

En el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó su condena por el lamentable homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, al tiempo de destacar que, desde el primer momento de los hechos, se iniciaron las investigaciones con el objetivo de que este acontecimiento no quede impune y los responsables enfrenten la justicia y se aplique todo el peso de la ley.

Cooperación

Subrayó que las instituciones del Poder Ejecutivo van a cooperar en todo lo que sea necesario y estarán muy atentas de colaborar con el Poder Judicial y todas las autoridades de Procuración de Justicia para que se esclarezcan estos hechos.

“Desde ayer instruimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) que se sumara a las Fiscalías, al Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre el homicidio del padre Marcelo Pérez. Estoy seguro de que pronto vamos a tener resultados porque nadie debe quedar fuera del Estado de Derecho y de la aplicación de las normas que sancionan estas conductas repudiables”, expresó.

El gobernador sostuvo que todas las instituciones del estado van a estar al pendiente de este caso: “Le decimos al pueblo de Chiapas que este homicidio, como muchos otros, se castigarán con todo el peso de la ley. La justicia pronto llegará porque se está trabajando en una investigación exhaustiva y no vamos a permitir este tipo de violencias en la entidad”.

Recuento de afectaciones

En otro momento, el mandatario dio a conocer que se ha hecho una evaluación y un recuento de las afectaciones por las lluvias intensas de los últimos días y, afortunadamente, no se registraron tantos daños a la población, gracias a las acciones preventivas y al trabajo oportuno de las instituciones. Recordó que en el 2020 se presentó la misma cantidad de lluvias y generó muchos desastres materiales y pérdidas de vidas humanas.

Exhortó a las y los chiapanecos a que, en caso de estar en alguna situación de riesgo por lluvias, acudan a los refugios temporales más cercanos, donde se cuenta con todo lo necesario para brindarles atención integral.

Asimismo, indicó que los importantes avances demuestran que el trabajo conjunto en materia de Seguridad y Protección Civil está dando buenos resultados, no obstante, invitó a los Ayuntamientos a no bajar la guardia y no hacer caso omiso a las acciones preventivas y de capacitación que se han establecido en materia de protección civil para que el pueblo de Chiapas siga siendo resiliente.

“Aunque hemos crecido en capacitación sobre protección civil, vamos a insistir en este rubro porque nos ayuda a reducir riesgos. Chiapas es una entidad con una gran belleza natural y cultural, pero tiene la característica de que sufre mucho por los fenómenos naturales. En estos seis años hemos registrado las lluvias más fuertes de la historia de nuestro estado, pero hemos tenido menos daños materiales y a la población”, apuntó.

Llamado

Escandón Cadenas reiteró la convocatoria a las alcaldesas y los alcaldes a sumarse a las Mesas Regionales de Seguridad, para hacer causa común en la identificación y el análisis de los acontecimientos más relevantes, y diseñar las estrategias que abonen a la tranquilidad y al bienestar de sus municipios.

Explicó que antes estas reuniones no se daban, pero ahora son cada 24 horas, porque es parte de las iniciativas de trabajar de manera responsable, comprometida y cercana al pueblo, por ello, pidió respetuosamente a las autoridades de los ayuntamientos que participen para que, en conjunto, implementen estrategias a favor de la gente.