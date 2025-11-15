Homicidios de NNA, Chiapas registra 73 víctimas en 2025

En Chiapas, durante los primeros nueve meses de 2025, 73 niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio, de acuerdo al análisis que realizó la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Un desglose detallado revela que la gran mayoría de estos casos (63) fueron clasificados como homicidio culposo, donde no media la intención de dañar, pero sí una responsabilidad. Dentro de esta categoría, los accidentes de tránsito fueron la causa principal, con 49 víctimas.

En contraste, se registraron 10 homicidios dolosos, actos donde existe la voluntad deliberada de causar la muerte, de los cuales siete se cometieron con arma de fuego. Los hombres fueron las víctimas más frecuentes, representando 63 de los 73 casos.

Contexto nacional

A nivel nacional, de enero a septiembre de 2025, se registraron mil 627 homicidios de personas menores de 18 años. Si bien esta cifra representa una disminución del 10 % respecto al mismo periodo de 2024, la situación sigue siendo grave. Estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco concentran una cuarta parte de esos delitos.

Es crucial distinguir entre los términos jurídicos, el homicidio culposo se refiere a una muerte causada por negligencia o accidente, sin intención de matar (como un siniestro vial).

El homicidio doloso, en cambio, implica la intención de privar de la vida a una persona. Según el Código Penal Federal, actúa con dolo quien, conociendo las consecuencias de sus actos, quiere o acepta el resultado.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México se encuentran: garantizar que cada caso sea investigado de manera pronta, imparcial y exhaustiva para evitar la impunidad por parte de las autoridades; diseñar estrategias que prioricen la protección de niñas, niños y adolescentes; y fortalecer las campañas de seguridad vial y la supervisión para prevenir muertes culposas, que constituyen la mayoría de los casos reportados en la entidad.