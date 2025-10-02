Homicidios dolosos disminuyeron 74 %

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, confirmó el descenso de hasta un 74 % de los casos de homicidios dolosos diarios, pasando de casi dos sucesos que se cometieron todos los días entre enero y noviembre de 2024 a 0.5 ocurridos en el mes de septiembre de 2025.

Contexto

El homicidio doloso es un delito donde una persona, con toda la intención o voluntad, va y priva de la vida a alguien más. Está considerado como de alto impacto en materia de seguridad y también con una afectación dentro de la parte social.

Desde San Cristóbal de Las Casas, el fiscal Llaven Abarca recordó que el homicidio doloso presentó un récord histórico a la baja desde que se tienen documentadas estas incidencias.

Esto, dijo, implica un reconocimiento a la mesa de construcción de paz del estado de Chiapas, además del gabinete estatal y la federación.

Cómo estaba Chiapas

Una de las cifras más altas en la entidad se alcanzaron entre enero y noviembre de 2024, al llegar a 620 homicidios dolosos; en el 2018 se contabilizaron 562, con un promedio diario de 1.5.

Las estadísticas muestran que en diciembre de 2024, ya en la presente administración, se registraron 42 homicidios dolosos, pero en septiembre de este año solamente 15.

Llaven Abarca comentó que hay un 52 % de disminución del delito sobre lo que ocurrió entre enero y septiembre del año pasado en comparación con los mismos meses de análisis de este año.

"Llevamos en todo el 2025, 251 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso. Recibimos el estado de Chiapas con un promedio de 1.9 homicidios diarios y en el mes de septiembre tenemos 0.5", remarcó.

Región Sierra

Sobre la incidencia de este delito hacia la parte de la Sierra Mariscal y en los principales municipios afectados por este crimen, el fiscal relató que en Frontera Comalapa van 50 días sin ningún homicidio doloso.

A la lista de resultados positivos se sumaron Amatenango de la Frontera, Motozintla y Chicomuselo, zonas que llevan 85, 54 y 224 días sin reportar ninguna incidencia por dicho delito.