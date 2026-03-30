Homologación de reformas, un tema necesario

Tras la aprobación de la reforma que establece el límite de pensiones, la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, dio a conocer que a nivel local continuarán apoyando las reformas impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales están formuladas para beneficio de los sectores más vulnerables.

Al respecto comentó que “es importante que el pueblo de Chiapas sepa que hay personas que reciben pensiones de hasta un millón de pesos o más de manera mensual. Con esta reforma limita estas pensiones para que sean hasta de 70 mil pesos mensuales”.

Dijo que el principal objetivo es que todos estos ahorros que se den por las pensiones se vayan a programas sociales que verdaderamente impacten para bien en el desarrollo de las familias mexicanas.

“Estamos trabajando y en espera de la reforma que respalda la presidenta respecto a la procuración de justicia en el caso de feminicidios.

Ella presenta varias propuestas para poder fortalecer aún más el seguimiento de los casos que se han presentado en todo el país”, expresó.

En este sentido, la presidenta del Congreso expuso que: “En Chiapas estamos más avanzados. La pena que presenta esa reforma es de 70 años y en Chiapas desde el año pasado se emitió una reforma para que el feminicidio se castigue hasta con 100 años de prisión”.

“El objetivo es también fortalecer la procuración de justicia, entonces el Congreso del Estado está pendiente de los temas nacionales y los legisladores estamos preparando la agenda para el próximo primero de abril”, concluyó.