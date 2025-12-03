Homologan penas contra abuso sexual

Con 38 votos, este martes el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Penal de Chiapas en materia de abuso sexual, con la que se endurecen las penas contra quienes cometan este delito.

De acuerdo con los legisladores, esta reforma representa un avance nacional para homologar las leyes locales de los estados con las políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para la protección de las mujeres y las infancias del país.

La diputada Marcela Castillo Atristain expresó que “estábamos tratando de ponerle nombre y principalmente límites a conductas que destruyen vidas, que fracturan la confianza. Esta reforma puede hacer que algunas personas piensen que solo estamos afinando definiciones o ajustando conceptos jurídicos, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo más profundo. Estamos reconociendo realidades”.

Ampliar definición

Dijo que ampliar la definición de abuso sexual para incluir actos que antes se quedaban en el limbo, dentro de la definición del delito que se agregan elementos que antes no existían.

Con esta reforma, el delito podrá ser en el ámbito público o privado. El abuso sexual podrá configurarse cuando se obligue a ejecutar el acto sexual sobre un tercero.

Se define que se entenderá por acto sexual tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.

“Asimismo, se establece que consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima”, indicó.

Agregó sobre la misma, que la penalidad se mantendrá de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 UMAs. El delito se perseguirá de oficio, con ello, esta reforma es de avanzada.

Además contiene, a diferencia de otras entidades federativas, dos agravantes nuevas. Primera, cuando se trate de menores de edad e incapaces como víctimas. Y la segunda, cuando se utilice la violencia como medio comisivo.

“Adicionalmente a la pena, el sujeto activo tendrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres. Además, aumenta las penas en nueve agravantes del nuevo catálogo propuesto”, precisó.

Consideró que aunque la reforma incorpora definiciones más claras y medidas adicionales, la pena principal, que es de 10 a 15 años de prisión, se mantiene.

“La verdad es importante que así sea, porque no se trata castigar por castigar, sino de reconocer la gravedad del daño que deja el abuso sexual. Mantener la pena firme envía un mensaje claro, este delito no es menor y no es negociable”, expresó.

Esta iniciativa se va a homologar a otras entidades, ya que el Código Penal de Chiapas está definido el concepto de manera amplia y las penas por encima de muchas otras entidades federativas.

Destacó por último que la persecución de oficio es importante en esta reforma ya que en muchas ocasiones la víctima por dependencia económica o por vergüenza no realiza las denuncias.

“Es aquí donde el Estado asume su responsabilidad. Además, me parece valioso que incluya medidas reeducativas para los agresores”, manifestó.