Honestidad y solidaridad, valores de Carlos Morales

Un estado en pleno desarrollo, que combata la desigualdad y promueva la armonía, es su búsqueda política y personal. CP

En entrevista exclusiva para Cuarto Poder, Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, nos habló de sus intenciones por coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, de su firme convicción por continuar y promover los valores del “obradorsimo verdadero” y de contribuir con el proyecto de nación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nos compartió ejemplos de transparencia y de buena administración en los recursos públicos y perfiló su gobierno como progresista y sustentable. Esta es la entrevista.

JL: ¿Qué tal, cómo estás, presidente? Qué gusto saludarte.

CM: Muy bien, con buen ánimo, hemos estado muy contentos. Recibimos a la doctora Claudia Sheinbaum acá en Chiapas. Tuvo varios eventos acá en Tuxtla, tuvimos la oportunidad de saludarla, acompañarla. Incluso platicar un momento con ella de temas de interés electoral y de interés para Chiapas.

JL: Has manifestado públicamente que vas por la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; cuéntanos un poco al respecto, Carlos.

CM: Es una decisión muy importante para mi vida política, pero para mi vida personal también. Revisamos muy bien la convocatoria en días pasados y los hechos que han estado pasando en el entorno, que el maestro Zoé Robledo haya manifestado que se queda a trabajar con el señor presidente el tema de salud, que es una altísima responsabilidad que tiene; nos encargó que este movimiento que hay por todo el estado, que es rumbo al porvenir que no se desarticule, que se organice y que tome fuerzas y nos pidió el encabezarlo. Entonces iniciamos haciendo esa jornada y en pocos días encontramos una gran respuesta de muchos compañeros, y otras cosas más, que la convocatoria también se acomoda a las circunstancias nuestras; nos hizo tomar la decisión de anunciar públicamente que vamos a buscar coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado de Chiapas en el próximo proceso con miras a la elección del 24.

JL: Bueno, pues aquí vimos un tema muy relevante, Zoé tenía gran aceptación en el estado y cuando él anuncia que se baja y te nombra en ese momento, es un espaldarazo, ¿consideras que es una parte importante para esta búsqueda?

CM: Sí, por supuesto. Zoé había logrado un alto reconocimiento, estaba en las encuestas muy por encima de los demás aspirantes, pero no solo eso, sino tiene una estructura organizativa que hay por todo el estado que me he ido encontrando con ellos y estoy sorprendido de cuánto trabajo se había hecho de organización política que no debe perderse, debe ser instrumento toda esa organización para que haya una participación fuerte, democrática en el 24 y no debemos dejarlo.

JL: Pues hay varios aspirantes, son bastantes, veo yo. Cuando Zoé se baja también nombró a Manuela Obrador, pero el presidente recientemente dijo que ella no debería contender porque es su prima hermana, ¿tú qué opinas al respecto?

CM: La diputada Manuelita Obrador es un extraordinario cuadro de Morena, es una persona muy activa, una gran gestora; bueno, tengo el gusto de tener amistad con ella. Las condiciones políticas a ella ahorita en este momento no le permiten el poder participar en esta oportunidad que se avecina, pero finalmente ya tiene un gran futuro político.

JL: ¿Vas a renunciar o vas a pedir un permiso a la presidencia de Tuxtla?

CM: Vamos a valorar muy bien una vez que avancemos en el registro, tiene que hacerse un discernimiento que se hace por el Consejo y una vez que sepamos esas condiciones habremos de solicitar un permiso por 30 días al Ayuntamiento para poder disponer de tiempo suficiente para salir a hacer los recorridos por el estado y el encuentro con las organizaciones, con los liderazgos regionales, municipales y poder hacer acuerdos de participación y transmitirles también cómo hemos tenido éxito en nuestras políticas públicas realizadas acá en Tuxtla Gutiérrez; que eso se puede extrapolar a otros municipios, se puede llevar y se puede hacer cosas que parecen y se antojan a veces muy difíciles pero sí se pueden lograr si guardamos los lineamientos de la Cuarta Transformación.

JL: El término que tú utilizas, Carlos, el obradorismo verdadero, me llama mucho la atención porque eres la primera persona y de los contendientes el único que usa de tal manera, pero además tienes una historia con el presidente Andrés Manuel muy cercana, desde el 98 han trabajado juntos, has estado apoyando la causa. Háblanos un poco de ellos, por favor.

CM: Nosotros decidimos usar ese término porque se generó por condiciones políticas, acercamiento con muchos grupos o con muchas personas y tenemos que alinear cuáles son las políticas del obradorismo; pero también habemos muchas personas que muchos años atrás vinculamos, al proyecto del licenciado López Obrador, nuestra vida pública.

A mí me tocó la primera vez de acompañarlo a invitación de él en 1997 para que fuese candidato acá en Tuxtla Gutiérrez a diputado federal, y bueno, participamos, tuvimos éxito, ganamos la elección en el 97 y de ahí me ha tocado acompañar al presidente en varias elecciones.

Yo he sido candidato acá en Tuxtla Gutiérrez seis veces en distintos momentos de mi vida; en algunos he coincidido con el señor presidente. Por ejemplo, en el 2006 yo fui candidato a diputado federal y él candidato a la Presidencia de la República, fuimos juntos en ese proceso. La fuerza política que él traía nos ayudó para que saliéramos avante acá y ganamos esa diputación federal y desde la Cámara estuvimos impulsando las políticas de izquierda en la medida de lo posible porque no estábamos en el Ejecutivo; pero posteriormente volví a ser candidato en el 2012 a presidente municipal y el señor López Obrador a presidente de la República. A los dos no nos fue bien, el aparato de gobierno nos atropelló y la tenacidad del licenciado Andrés Manuel, su fortaleza pues nos la contagió y en el 2018 volvimos a hacer otro intento, o sea, tres ocasiones me tocó y en la tercera gana el presidente la candidatura a la Presidencia de la República y nosotros aquí la de Tuxtla.

Él hizo una revocación de mandato y nosotros tuvimos una revocación de mandato prácticamente tres años después, porque tuvimos que ir a elección para prorrogar los tres años que hoy estamos gobernando la capital del estado. Nos fue muy bien, ganamos la elección de una manera holgada, con resultados muy favorables. Seguramente fue producto del trabajo, de las políticas públicas, del resultado que se ha dado aquí en la ciudad y también los ciudadanos ven el esfuerzo que se está haciendo.

JL: Esta prórroga de los tres años, eres el primer presidente que la tiene, ¿verdad?

CM: Sí, soy el primer presidente municipal que pudo reelegirse, otros ni siquiera han podido vivir acá, se han tenido que ir debido a sus resultados. Nosotros sí hemos mantenido la aprobación de la ciudadanía y en estos momentos igual, seguimos manteniendo una buena aprobación, la hemos medido en encuestas y por todos estos factores que coinciden es que hemos decidido participar en este proceso de convocatoria que ha dado Morena para conducir la Cuarta Transformación en Chiapas.

JL: Pues esta posibilidad de tener otro periodo de tres años, evidentemente habla de una aceptación, de una población de Tuxtla Gutiérrez que acepta la continuidad de un proyecto que me parece importante. Hemos visto mucha obra pública detonada como nunca antes y bueno, también es una participación tripartita. ¿Nos puedes, presidente, hablar un poco de lo que ha sido la obra pública y los esfuerzos en el sentido en Tuxtla Gutiérrez?

CM: Lo más importante es tener una amplia coordinación entre el gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal. Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, la mayor parte de obra la hemos hecho nosotros, pero hay inversiones fuertes, muy grandes que el gobierno municipal no puede hacer. Hablo de la inversión que ha hecho el señor gobernador, por ejemplo en los libramientos, los puentes, el que se está haciendo ahorita, la Torre Chiapas, son de magnitudes económicas que el municipio no podría afrontar en ningún momento y por eso estamos muy agradecidos con el gobernador por esta amplia coordinación.

También hemos hecho gestiones con el gobierno federal y nos ha estado apoyando tanto con recursos como con obras también, sumado a ellos los trabajos que hemos venido haciendo nosotros de servicios municipales.

La ciudad se ha ido transformando, hemos logrado ordenar nuestras finanzas públicas. Un gobierno municipal que no ordene sus finanzas está condenado al fracaso. Voy a poner un ejemplo, Jonathan. Parecía imposible el que pudiera rescatarse el río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez, que es el río que le da origen a esta ciudad. Cruza por 16 kilómetros nuestra ciudad, era un río agonizante. Tenía más de 30 mil descargas de drenaje a colectores, afluentes, que finalmente terminaban en el lecho del Sabinal y generaban una contaminación, un tema de salud muy grave, malos olores; bueno, la gente le dio la espalda al Sabinal, ya era un río en agonía, con graves problemas ambientales. Nosotros logramos rehabilitarlo en cuatro años, rehaciendo colectores, haciendo reconexiones, rehabilitando drenajes, etcétera. Son inversiones muy fuertes que no se ven de inicio, pero ya en estos momentos sí se van a ver los resultados. Vamos a anunciar en los próximos días que quedan concluidos los últimos colectores, ya están al 99 %. Vamos a anunciar que río Sabinal goza de cabal salud, que ya no tiene descargas de drenaje y que por el contrario, se descargan aguas tratadas, limpias de las plantas de tratamiento, que ya no estamos contaminando el Grijalva. Mil 200 litros por cada segundo que pasan se están tratando en las plantas y no estamos enviando agua para que contamine. Ese es un logro que se había intentado en distintas ocasiones y no se había alcanzado y nosotros dimos resultados, ¿por qué? Porque invertimos los recursos en temas que resuelven problemas y que generan bienestar.

JL: Esa es una visión progresista porque justo como lo decías anteriormente, todos los afluentes naturales eran como cañerías y realmente la visión global de respetar la naturaleza, de ser parte del entorno con quienes vivimos en una ciudad, pues es fundamental.

CM: Sí, bueno, además, cuidar nuestros recursos naturales, creo que es tarea fundamental de los gobiernos y de las generaciones que hoy estamos viviendo. Tenemos que pensar en sustentabilidad, en que los bienes que tenemos de la naturaleza se usen con una visión de futuro, que no los exterminemos, que les dejemos agua, aire y tierra productiva a las generaciones que vienen.

JL: En estos casi seis años de administración, porque han sido dos periodos, como lo hemos dicho ¿cuál es el estatus de las finanzas del Ayuntamiento?

CM: Nos ha ido muy bien, tenemos buenos ingresos, ha mejorado los ingresos municipales, la gente contribuye más, participa más, seguramente es la confianza y la transparencia que le hemos dado al ejercicio de los recursos públicos han hecho que la gente contribuya más. Tenemos finanzas sanas muy bien calificadas, las calificadoras nos han estado recalificando en calidad crediticia al municipio por su ordenamiento y eso nos permite también atender más demandas porque tenemos más solvencia económica, lo cual es gracias también a los ciudadanos.

Aprovecho para aclarar, se ha estado diciendo que vamos a aumentar impuestos, que el predial. No va a haber más que el incremento normal que se hace cada año, que es lo que la tasa de la inflación se da y está permitido, eso es lo que se hace todos los años. Lo que tenemos es una retabulación de predios que pagan como predios y tienen grandes construcciones, eso es una revaloración también que se va a hacer de los terrenos aquí en la ciudad, pero además eso es algo que se tiene que hacer paulatinamente, no puede hacerse de golpe. Yo lo que quiero decir a los ciudadanos es que no se dejen llevar por estos comentarios. En enero que se van a distribuir las boletas de pago, van a darse cuenta que no es cierto lo que se está comentando, es más una política de señalamiento para generar un ambiente de molestia y de inconformidad. No lo vamos a hacer. Hay diputados que se andan rasgando las vestiduras, que ellos van a evitar que dañemos a la población. No hay nada de eso. El retabular los valores catastrales, bueno, eso es otra cosa, eso es necesario hacerlo, porque un gobierno si no recauda, pues no puede resolver problemas.

JL: Sí, pues, son tiempos electorales y todos queriendo llevar agua a su molino. Pero hay una relación muy cercana con la gente. En realidad te hemos visto no únicamente en el trato cotidiano de eventos, sino de comunicación, que me parece muy relevante.

CM: Sí, estamos tratando de aclarar mucho las cosas que hacemos, informar, transparentar las cosas. Nosotros generamos mes con mes la consolidación de la cuenta pública, la entregamos al Congreso del Estado, vamos al día en la cuenta pública, no tenemos retrasos y eso antes no se hacía. Además subimos la información a una plataforma. El ciudadano puede consultar en qué se gastan los recursos públicos del Ayuntamiento; entonces creo que eso es lo que le ha dado confianza a la gente y la gente se ha permitido ayudarnos, porque hemos tenido una recaudación.

JL: Pues es bien importante la coparticipación ciudadana. Carlos, tienes una amplia experiencia, una imagen muy limpia, muy honesta, de mucha transparencia a lo largo de lo que has mostrado en tu administración en el Ayuntamiento, pero también cuando has estado en otros cargos, en las diputaciones, en la Secretaría del Medio Ambiente, también fuiste regidor. Con esa experiencia que has recabado a lo largo de todos estos años, con tu conocimiento de Chiapas, con tu conocimiento cercano de la gente, ¿cómo planteas tu visión para el estado? Porque para allá vas. ¿Cuáles serían los ejes en los cuales enfocarías tu proyecto gubernamental, el posible proyecto de Carlos Morales?

CM: En este momento lo que podría decir es que las políticas públicas que implementamos en Tuxtla Gutiérrez de sustentabilidad, de administración adecuada y ordenada de los recursos públicos, preservando siempre el poder al servicio de la gente, teniendo esos lineamientos, a Chiapas le iría mejor.

JL: Plácido Morales, tu hermano, ha dicho que también buscará participar en el proceso. ¿Pueden participar ambos?

CM: Sí, cómo no. Él está en su derecho igual que yo. Somos hermanos. Tenemos vidas políticas paralelas, seguramente van a registrar y lo harán otros más. Va a haber un discernimiento. El Consejo Estatal determinará quiénes son sus propuestas. Serán cuatro, dos hombres, dos mujeres y el Comité Nacional de Elecciones de igual manera propondrá dos, en total quedarán seis. Tenemos oportunidad los que nos escribamos, y bueno, finalmente decidirá la democracia quién pueda llegar.

JL: Decía ayer Mario Delgado en una plática que tuvimos con él, que probablemente habría más de una encuesta, depende del número de aspirantes y probablemente habría también un consenso previo. ¿Tú cómo te sientes con relación a la manera en la que Morena haría la elección del coordinador aquí en Chiapas?

CM: Nosotros vamos a estar acatando la convocatoria y las decisiones que tomen, nos vamos a adecuar a ello y seremos muy respetuosos de la decisión que se tome finalmente. Nosotros dijimos vamos, levantamos la mano, es nuestro derecho, ofertamos esto y vamos a esperar resultados.

JL: Te vimos muy cercano con Claudia Sheinbaum ¿Cuál es la relación con ella?

CM: Con Claudia a mí me tocó coordinar algunos eventos acá en Chiapas cuando estaba promoviendo su candidatura para la Coordinación Nacional; fuimos sus aliados y eso me ha vinculado con ella, por el trabajo que tuvimos que hacer. Tengo, puedo decir, una cercanía. El día que vino también tuve la oportunidad de platicar con ella, de tener un encuentro privado, de dialogar sobre los temas de Chiapas y cómo vamos a ayudarle para el 2024. Me dio mucho gusto que estuviese y verla ya como coordinadora. Espero el próximo año verla como presidenta electa de México y después como presidenta de la República. Me va a dar mucho gusto porque he contribuido para ese proyecto.

JL: Sería la primera mujer presidenta en la historia de México.

CM: Pero además es una mujer con características muy especiales. Es una mujer extremadamente preparada, científica, ambientalista. Platicamos mucho el tema ambiental. Toda su vida ha sido de izquierda y bueno, yo creo que representa muy bien a las mujeres por su talento, por su capacidad y seguramente va a representar muy bien la Cuarta Transformación para su continuidad.

JL: Carlos, eres deportista. Te vemos en maratones. ¿Practicas box? Cuéntanos de eso.

CM: Bueno, entreno. Todos los fines de semana cuando me es posible. Tengo un amigo que me entrena. Corro en la semana tres o dos veces, dependiendo de mis tiempos. Los días que no me da tiempo de salir, hoy por ejemplo, salí a las 7 de la mañana de mi casa, hago un poco de ejercicio en el gimnasio. Tengo un gimnasio para hacer tensión dinámica, 20, 25 minutos mínimo para salir con energía y con buena vibración a la vida. El ejercicio, el deporte genera bienestar, genera calidad de vida pero también te da un desarrollo emocional muy importante. Te permite mejorar tu salud mental independientemente de la física; a mí me da mucho ánimo hacer ejercicio temprano, a las 6 de la mañana es mi horario. Empezamos a las 8 y así se desarrolla el día. Descanso un poco al mediodía, procuro ir a comer a casa casi todos los días, es una costumbre. Tengo dos nietas que regresan de la escuela a las 2:30, como con ellas, platicamos detallitos de cómo les fue y empezamos nuevamente 5 o 6 de la tarde hasta donde termina la jornada; terminamos de atender las cosas del día con los colaboradores, con audiencias que tenemos que dar, con reuniones que hacemos de áreas administrativas, de áreas de obras y revisamos todos los temas, también de decisiones y comprobación. Ese es mi día y el deporte juega un papel relevante.

JL: ¿Cómo es tú relación con tu familia, con tus nietas?

CM: Es buena, soy un buen abuelo. Con mi esposa tengo ya más de 40 años de casado. Tengo dos hijos, ya no viven en casa, viven en casas aparte, pero tenemos mucha cercanía.

JL: ¿Fuiste un papá estricto?

CM: Sí, cómo no. Exigente en el deporte, en la escuela. Yo creo que tenemos que formar a los hijos, tenemos que exigir responsabilidades, enseñarles a ser responsables, disciplinados y afortunadamente me dio resultado el mecanismo. Quiero mucho a mi familia y ellos me aprecian mucho. La decisión esta que tomamos de participar en este proceso lo consulté con ellos, es un asunto que lo platico con ellos, con mis nietas incluso que tienen 13 años.

JL: ¿Cuáles son los valores que te mueven, Carlos?

CM: En el servicio público lo que me mueve es la honestidad, me mueve el humanismo, la solidaridad con la gente, la disciplina, el orden. Son las cosas que guían mi vida y así me ha ido bien con ellos, con esos valores.

JL: Carlos, si todo se da y tu sexenio llega, ¿cómo te gustaría ver a Chiapas al final del mismo?

CM: Como un estado en pleno desarrollo, que se combatan lo más posible las desigualdades. Sabemos que es un tema no fácil de alcanzar pero se puede avanzar. Un estado en el que vivíamos en mayor armonía, lo que hemos logrado acá en el centro de Tuxtla Gutiérrez que nuestro parque central ahora está lleno de visitantes. Antes era un parque oscuro donde la gente no llegaba. Hoy si vas un sábado, un domingo, la gente está disfrutando, así quisiera que se disfrutaran las plazas de Chiapas, donde coexistamos de manera ordenada y de manera positiva, que disfrutemos nuestras ciudades, nuestros pueblos. Ese es el Chiapas que me gustaría ver. Eso se hace con orden, se hace con disciplina y con progreso.