Honramos a quienes cuidan el corazón verde de Chiapas

En un acto lleno de significado y gratitud, la maestra Malena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas (Semahn), asistió a un emotivo homenaje a los Ecoguardas de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, en el imponente marco de la Reserva del Cañón del Sumidero.

El mensaje

“Cada día, ustedes son el puente viviente entre la comunidad y la naturaleza. No solo protegen nuestras riquezas naturales, sino que siembran oportunidades y esperanza en cada familia de estas tierras. Su labor es la raíz de un Chiapas más verde y justo”, compartió Malena Torres.

Durante el evento, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, anunció una excelente noticia para la conservación y el turismo: se realizará una remodelación al mirador del Cañón del Sumidero, fortaleciendo así el compromiso con nuestro patrimonio natural y su disfrute responsable.

Este reconocimiento es para los héroes cotidianos: hombres y mujeres cuya noble labor es el cuidado ambiental. Su trabajo en pro de la conservación genera un impacto profundo en la biodiversidad y en las comunidades locales.

Reconocimiento

Un momento especialmente conmovedor fue la entrega de un reconocimiento sorpresa a Pedro Álvarez Icaza Longoria, por sus 30 años de entrega al tema ambiental, quien actualmente se desempeña como titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).