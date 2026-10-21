Honran a Jaime Sabines con una edición especial

En el marco de la XIII Feria Internacional del Libro (FIL) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Secretaría de Educación, encabezada por Roy Mandujano, presentó el libro “Jaime Sabines: el poeta mayor de Chiapas”, una edición especial que rinde homenaje a uno de los escritores más entrañables de la literatura mexicana, cuya poesía ha trascendido generaciones al convertir los sentimientos, el amor, la soledad y la muerte en palabras capaces de habitar la memoria colectiva.

Como parte del proyecto editorial “Lecturas que transforman”, el ejemplar fue presentado por la escritora Pilar Jiménez, con la participación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, y la moderación del escritor y responsable de proyectos editoriales, Fernando Trejo. Así como voces del ámbito literario y universitario en torno a la vida y obra del poeta chiapaneco, cuya palabra continúa encontrando lectores mucho más allá de su tierra natal.

Conmemoración

La publicación adquiere un significado especial en el marco del centenario del nacimiento de Sabines, pues representa un esfuerzo por mantener viva su presencia en las bibliotecas, los espacios educativos y las nuevas generaciones. A través de la edición e impresión de ejemplares dedicados a figuras fundamentales de Chiapas, la Secretaría de Educación impulsa una labor de preservación cultural que busca que la obra de sus escritores no permanezca únicamente en el recuerdo, sino que siga circulando, leyéndose y encontrando nuevos sentidos en cada lector.

En presencia de Lourdes Sabines Ruiz y Marisol Jiménez de la Mora, nietas del Poeta Mayor, la autora de “Jaime Sabines: apuntes para una biografía”, reconoció el valor de esta publicación y la importancia de insistir en que la obra del poeta pertenece a todos. Recordó que el mejor homenaje que puede hacerse a un escritor de su dimensión es mantenerlo vivo a través de la lectura, porque su poesía no se agota en el tiempo: vuelve a nacer cada vez que alguien encuentra en sus versos una palabra para nombrar lo que siente.

“Su legado no necesita defensas frente al paso del calendario. Consagramos al poeta universal de la condición humana, del tiempo, el amor y la muerte, cuya tinta ha logrado eternizar el instante como algo profundo y vital. Su capacidad de encapsular un universo entero en un solo verso es la facultad sagrada de un hombre que nació poeta y que logra que la palabra sea, al mismo tiempo, herida y bálsamo. Para él, Dios no es un juez distante, sino un acompañante de la soledad humana”, expresó Jiménez al reflexionar sobre la hondura y la sensibilidad de su obra.

Reconocimiento

Por su parte, Oswaldo Chacón agradeció a la familia Sabines, a la comunidad universitaria y a quienes han contribuido a preservar y difundir la obra del poeta. Reconoció que las instituciones tienen la responsabilidad de mantener vigente su legado y de propiciar que las nuevas generaciones encuentren en sus letras una fuente de inspiración y conocimiento de su propia condición humana.

En su intervención, Roy Mandujano destacó que “Lecturas que transforman” constituye uno de los proyectos editoriales más sólidos de la presente administración, al reconocer que la educación también se construye mediante los libros, la memoria y el encuentro con las ideas que han marcado nuestra historia.

Con esta edición dedicada a Jaime Sabines, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso de imprimir, preservar y compartir la obra de los chiapanecos que han trascendido fronteras. Se trata de una labor que busca mantener sus voces al alcance de todos, porque honrar a quienes han enriquecido la cultura de Chiapas significa también garantizar que sus palabras sigan encontrando lectores, despertando emociones e inspirando nuevas formas de comprender la vida.