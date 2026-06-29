Honran a patronos de colonia Potrero Mirador

Cada 29 de junio, las y los fieles celebran la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico al recordar a dos de los principales apóstoles de la iglesia católica. En Tuxtla Gutiérrez, la parroquia dedicada a estos santos, celebra su fiesta patronal con actividades religiosas, culturales y comunitarias.

Antecedentes

La tradición señala que ambos murieron como mártires en Roma durante la persecución contra los cristianos en tiempos del emperador Nerón.

Aunque sus martirios ocurrieron en momentos distintos, la Iglesia decidió conmemorarlos en una misma fecha por representar dos pilares fundamentales de la fe cristiana: San Pedro, reconocido como el primer Papa y símbolo de la unidad de la Iglesia, y San Pablo, considerado el gran evangelizador de los pueblos no judíos gracias a sus viajes misioneros y cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento.

Fiesta en la capital

En la capital chiapaneca, la parroquia San Pedro y San Pablo, ubicada en la colonia Potrero Mirador, pertenece a la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y año con año realiza su fiesta patronal en honor a ambos santos.

Para este 2026, las actividades iniciaron días antes del 29 de junio con el tradicional novenario, celebraciones eucarísticas, encuentros comunitarios y eventos culturales. La jornada principal contempla la misa solemne en honor a los santos patronos, así como una procesión por las calles cercanas al templo, acompañada por familias, grupos parroquiales y vecinos de la colonia.

Para las y los fieles, estas celebraciones no solo representan un momento de oración para la comunidad católica, sino también una oportunidad para fortalecer la convivencia de quienes participan en la organización de actividades religiosas, venta de antojitos, presentaciones artísticas y espacios de encuentro familiar.

El significado de los apóstoles

Para la Iglesia, la misión de ambos santos fue complementaria: Pedro consolidó la comunidad cristiana desde su liderazgo, mientras que Pablo llevó el mensaje de Cristo más allá del pueblo judío, permitiendo su expansión por gran parte del Imperio Romano.

Por ello, la solemnidad del 29 de junio simboliza la unidad, la misión evangelizadora y el testimonio de fe hasta el martirio.