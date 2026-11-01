Honran a víctimas de odio y desaparecidos

La memoria de las personas fallecidas a causa del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), víctimas de crímenes de odio, activistas que defendieron los derechos de la comunidad LGBTQIAP+ y quienes permanecen desaparecidos, fue el eje de una ofrenda presentada en el Concurso de Altares de Muertos, realizado en las instalaciones del Cedeco Estación Ferroviaria, en Tapachula.

El altar, elaborado por integrantes de la comunidad, buscó rendir homenaje a quienes dejaron una huella en la lucha por la igualdad y el respeto a los derechos humanos, así como mantener presentes a quienes han sido víctimas de violencia y discriminación.

A través de los elementos que conformaron la ofrenda, sus participantes representaron historias de vida, luchas y memorias que consideran necesario preservar, al tiempo que hicieron un llamado a visibilizar las violencias que enfrenta esta población y a mantener la exigencia de justicia.

Resultados

La propuesta obtuvo el segundo lugar en el concurso, un reconocimiento que, de acuerdo con sus participantes, representa una oportunidad para fortalecer la visibilidad de la comunidad y promover su participación en los espacios culturales, sociales y comunitarios.

Más allá del resultado, la ofrenda destacó la importancia de preservar la memoria colectiva como una forma de resistencia y dignidad, así como de reconocer las aportaciones de quienes abrieron camino en la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

De acuerdo con las y los involucrados, la participación de la comunidad LGBTQIAP+ buscó mantener vivas las historias de quienes ya no están y recordar que sus luchas forman parte de la memoria social de Chiapas.