Honran el legado de héroes que forjaron la historia

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 215.º Aniversario Luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, donde destacó que recordar a quienes dieron su vida por la libertad de México es también renovar el compromiso de servir con honestidad, unidad y responsabilidad a la ciudadanía.

En el marco de esta fecha, el alcalde también recordó el natalicio del general Sebastián Escobar, personaje emblemático del Soconusco, cuya participación en la historia regional y cuyo legado documental, resguardado por el Archivo Histórico Municipal, fortalecen la identidad y la memoria de Tapachula.

Nación libre

Yamil Melgar afirmó que preservar la memoria de mujeres y hombres que marcaron el rumbo de México y de la región permite mantener vivos los valores que dieron origen a una nación libre, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Finalmente, señaló que el ejemplo de Miguel Hidalgo y Costilla y Sebastián Escobar inspira a seguir construyendo un Tapachula con identidad, justicia y oportunidades para todas y todos.

En la ceremonia conmemorativa estuvo presente la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el magistrado del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, José Luis Pinot Villagrán; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el diputado Local por el Distrito XIX, Freddy Escobar Sánchez; así como representantes de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Guardia Nacional (GN), entre otros invitados.