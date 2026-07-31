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ChiapasMirador 4

Honran el legado de héroes que forjaron la historia

Julio 31 del 2026
Destacaron que recordar a quienes dieron su vida por la libertad es renovar el compromiso de servir con honestidad. Cortesía
Destacaron que recordar a quienes dieron su vida por la libertad es renovar el compromiso de servir con honestidad. Cortesía

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 215.º Aniversario Luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, donde destacó que recordar a quienes dieron su vida por la libertad de México es también renovar el compromiso de servir con honestidad, unidad y responsabilidad a la ciudadanía.

En el marco de esta fecha, el alcalde también recordó el natalicio del general Sebastián Escobar, personaje emblemático del Soconusco, cuya participación en la historia regional y cuyo legado documental, resguardado por el Archivo Histórico Municipal, fortalecen la identidad y la memoria de Tapachula.

Nación libre

Yamil Melgar afirmó que preservar la memoria de mujeres y hombres que marcaron el rumbo de México y de la región permite mantener vivos los valores que dieron origen a una nación libre, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Finalmente, señaló que el ejemplo de Miguel Hidalgo y Costilla y Sebastián Escobar inspira a seguir construyendo un Tapachula con identidad, justicia y oportunidades para todas y todos.

En la ceremonia conmemorativa estuvo presente la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el magistrado del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, José Luis Pinot Villagrán; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el diputado Local por el Distrito XIX, Freddy Escobar Sánchez; así como representantes de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Guardia Nacional (GN), entre otros invitados.

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