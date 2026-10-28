Honran las raíces y la espiritualidad de Chamula

Entre el aroma del cempasúchil y el copal, y la solemnidad de las ceremonias tradicionales, las instalaciones del DIF Chiapas se convirtieron en un espacio de encuentro con la memoria, la espiritualidad y las raíces de los pueblos originarios. Ahí, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca encabezaron la inauguración del tradicional altar del Día de las Almas, una representación escénica de San Juan Chamula que acerca a las familias a la cosmovisión y la espiritualidad del pueblo maya tsotsil.

Llamado

En un ambiente de misticismo, armonía, amistad y fraternidad, el mandatario y la señora Sofía presenciaron el repique de campanas que simbolizó el llamado a la convivencia, así como la invitación a recorrer las viviendas tradicionales y el panteón, en un encuentro simbólico entre las almas que se adelantaron y quienes permanecen en la tierra. También compartieron pox, bebida tradicional que representa la curación del alma y los corazones, en una ceremonia que enaltece la identidad chamula y el vínculo entre la vida, la memoria y la comunidad.

Tradición

Ataviado con orgullo con la vestimenta tradicional, el gobernador agradeció al presidente municipal, Pascual Sánchez Gómez, así como a las autoridades y las familias de los tres barrios de Chamula: San Juan, San Sebastián y San Pedro, por hacer posible esta celebración que promueve la unidad, celebra la vida y permite reconocer el valor de las tradiciones ancestrales. En este marco, también reconoció la lucha y la resistencia de los pueblos originarios para preservar su identidad, la vida comunitaria y el buen vivir.

Con un saludo en lengua tsotsil que invitó a sentir desde el corazón, la señora Sofía Espinoza Abarca destacó que recordar a los seres queridos también significa reconocer las raíces y mantener vivas las tradiciones que dan identidad a Chiapas. Agradeció al pueblo de Chamula por compartir su cosmovisión y ser anfitrión de esta celebración llena de significado, organizada con cariño por las autoridades, las familias y el equipo DIF, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez.

“El descanso de las almas también es una invitación a la paz, permitir que quienes partieron encuentren reposo en la eternidad, mientras nosotros aprendemos a honrar su memoria viviendo con amor, dignidad y respeto”, señaló.

Agradecimiento

El presidente municipal de San Juan Chamula, Pascual Sánchez Gómez, agradeció al gobernador y a la señora Sofía Espinoza por la atención que brindan a los pueblos originarios de Chiapas. Además, destacó la importancia de preservar y compartir a nivel nacional e internacional la celebración del Día de las Almas, una tradición que honra la memoria de los seres queridos que ya partieron.

El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Javier López Sánchez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la señora Sofía Espinoza por acompañar esta celebración, y destacó la importancia de las tradiciones culturales para fortalecer el respeto, la paz y el buen vivir.

Como parte de esta celebración dedicada a compartir la riqueza cultural de Chamula y preservar las tradiciones de Chiapas, las familias podrán disfrutar del altar tradicional, muestra gastronómica y música tradicional del 27 de octubre al 3 de noviembre.

Acompañaron al gobernador sus hijas Renata y Grecia Ramírez Espinoza; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la presidenta del DIF municipal de Chamula, Juana Sántiz Gómez; e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.