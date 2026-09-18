Chiapas está en segundo lugar por mortalidad de cáncer infantil, por ello es necesario implementar mecanismos que eficienten la atención y salven vidas. Es el caso del programa Hora Dorada, que busca garantizar que, en menos de una hora, los pacientes tengan atención, estudios y medicación.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) inició una jornada de capacitación con el enfoque de atención segura, particularmente con las enfermedades no transmisibles, como el cáncer.

En estos trabajos se expuso la implementación del programa Hora Dorada, minutos que Salvan Vidas, el cual se implementa en el HEP.

Mediante estos talleres se ofrece capacitación para personal de rotación, pasantes de medicina, de enfermería, residentes y colaboradores del hospital, informó Leticia Ramírez Contreras, responsable del área de Calidad del Hospital.

Estadísticas

Al respecto, Diana Villafuerte, jefa del Servicio de Hemato-oncología, explicó que el HEP es el único hospital en la región que atiende casos de esta naturaleza entre la población infantil.

Dijo que en Chiapas, el HEP tiene 222 pacientes activos y una estadística de diagnóstico de entre 12 y 15 pacientes por mes, unos 150 casos al año. De estos, el 50 por ciento son casos de leucemia.

La sobrevivencia al cáncer en México es baja, del 50 por ciento. De esa estadística, existe un 12 por ciento de circunstancias que devienen en la muerte que podrían controlarse; es el caso de infecciones, toxicidad por quimioterapia y abandono.

Por ello se implementó el programa Hora Dorada, que busca lograr la correcta administración de antibióticos, estudios y atención en general antes de una hora de ocurrida el pico de fiebre.

Chiapas está fuera de los estados con mayor número de casos, pero ocupa el segundo lugar en mortalidad.

Señales de alerta

Finalmente, advirtió sobre algunas señales de alerta: bajo peso, sudoración excesiva, frenado en el crecimiento, moretones y detección de masas.