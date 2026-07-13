Horario de venta de bebidas promueve seguridad

Porque cumplir y respetar el horario de cierre de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 2 a.m. contribuye a atender de fondo las causas para la prevención de accidentes y la comisión de delitos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, refuerza esta estrategia con acciones operativas para continuar garantizando entornos más seguros para todas y todos.

Bajo el principio de Prevenir para el Buen Vivir que impulsa el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, elementos de la SSP en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, mantienen recorridos de vigilancia y supervisión para el cumplimento de la norma vigente de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

La participación activa de la ciudadanía es eje fundamental de esta estrategia integral, por lo que la SSP exhorta al uso responsable del número de Emergencia 9-1-1, 0-89 de Denuncia Anónima y de la aplicación C5 Escudo Pakal, ante cualquier situación de riesgo.

La SSP reafirma su compromiso de trabajar con humanismo, cercanía y compromiso permanente para preservar la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco, con una política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.