Hospital Ciudad Salud enfrenta carencias

Pacientes y familiares de personas atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud así como la dirigencia de la Sección 97 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), señalan cada vez son más constantes las cancelaciones de citas médicas y las cirugías programadas, afirmó Axel López, secretario general de los trabajadores de base.

Expuso que el problema de desabasto de medicamentos e insumos se arrastra de mucho tiempo atrás, son varios meses en la que se ha argumentado la falta de recursos económicos de la federación y que como consecuencia la atención no es la que quisieran los trabajadores porque las carencias son evidentes.

Falta de insumos

Explicó que en el hospital de tercer nivel falta lo mas básico, muchos pacientes se ven obligados a comprar medicamentos e insumos para sus pacientes, situación que no depende de los trabajadores ni directivos, sino del Gobierno Federal.

Señaló que el desabasto obliga a reagendar consultas y cancelar cirugías, lo que impacta en la afectación del paciente y son los trabajadores quienes reciben el reclamo de la sociedad, pues son los que dan la cara.

El Hospital Ciudad Salud tampoco cuenta con equipo médico especializado, además falta tomógrafo, arco en C, una resonancia de alta resolución, cuyos equipos son los que más se ocupan en hospitales de tercer nivel, por lo que ha generado retrasos en la atención de pacientes.