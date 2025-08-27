Hospital General Juárez celebra 52 años

“Con gran orgullo y compromiso con la salud de nuestra comunidad, celebramos el 52 Aniversario de nuestro querido hospital general Juárez Arriaga, inaugurando las Jornadas Médicas 2025 en nuestra Unidad Médica”, sostuvo Sergio Luis Orozco Carrasco, director del hospital Juárez de Arriaga.

“En el marco de esta significativa conmemoración, rendimos un emotivo homenaje al Dr. Julio César Cisneros Mandujano, uno de los pioneros y fundadores de este hospital, quien marcó el inicio de nuestra historia el 20 de agosto de 1973”, mencionó el director del hospital.

Orozco Carrasco agradeció de manera incondicional a todos los ponentes por su valiosa participación, y por compartir sus conocimientos en beneficio de nuestra comunidad médica.