Hospital general sin servicio de limpieza

Veinte trabajadores del servicio de limpieza que brindan el servicio al hospital general Doctor Juan C. Corzo, se encuentran en paro laboral por falta de pagos de sus quincenas.

Los empleados están a cargo de la empresa Fortaleza de la capital chiapaneca y sus pagos no son puntuales desde hace más de cuatro meses.

Es por ello que este inicio de semana los 20 trabajadores están pidiendo a las autoridades competentes que se agilice el pago de sus servicios para esta dependencia del Gobierno.

Denuncias

Otras de las denuncias es que la empresa que los contrata no les paga los días de asueto que trabajan y no les pagan lo que establece la ley laboral.

Por el momento, el hospital no cuenta con el servicio de limpieza debido a que todo el personal que realiza el aseo está en paro, lo que afecta severamente los servicios que en él se brindan.