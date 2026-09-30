Hospital Hematoncológico es histórico para Chiapas

El director del IMSS en el estado, Hermilo Domínguez Zárate, dijo que el anuncio del nuevo Centro Estatal de Hemato-Oncología del IMSS-Bienestar evidencia el compromiso para atender la salud de los chiapanecos desde un enfoque integral donde se prioriza la salud de los pacientes, pero también se genera un entorno social cercano a la gente.

Dijo que es muy importante para todos los pacientes, pero particularmente para la población de Chiapas, tener hospitales cercanos a sus lugares de origen, por ello este nuevo nosocomio atiende una demanda histórica, pero al mismo tiempo contribuye a tener comunidades unidas.

“El anuncio del nuevo hospital del IMSS-Bienestar representa un gran esfuerzo para atender las necesidades de la gente; nosotros desde el IMSS reconocemos esta visión de la Federación y el Estado, pues permitir ampliar la red de atención para trabajar en equipo”, dijo.

En este marco, aplaudió que reciente el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunciaran la construcción del Centro Estatal de Hemato-Oncología del IMSS-Bienestar, que se ubicará en Tuxtla Gutiérrez y será el primer hospital de estas características en la región.

Servicios

Destacó la tecnología anunciada para el nuevo espacio, que contará con un acelerador lineal, 120 camas, 26 consultorios de especialidad, servicios de quimioterapia y radioterapia, así como una unidad de trasplante hematopoyético, en beneficio de aproximadamente cinco millones de personas.