Hospital número 13 con infraestructura robusta

El área de Imagenología del Hospital General Regional de Especialidades Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con una infraestructura bastante robusta, gracias a una inversión de casi 113 millones de pesos (mdp), que ya se encuentran funcionando en su totalidad para la atención de pacientes de todo el estado.

Cuenta con diversos equipos como un tomógrafo de 64 cortes, resonador de 1.5 teslas, mastógrafos en la clínica de mama, cuatro equipos de ultrasonido, dos Arcos en C, una sala de hemodinamia, sala de rayos X simples y estudios especiales, seis equipos portátiles de rayos X.

Atención estatal

Paola Pech Rosales, coordinadora clínica del área de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, dijo que atienden personas de Tuxtla Gutiérrez, de Tonalá, de clínicas de todo el estado, también de Tabasco, unidades de medicina familiar de Chicoasén, Arriaga, “todas las unidades que nos corresponden por regionalización”.

Indicó que es el único hospital que cuenta con resonador y equipo de hemodinamia, lo que deja atrás la necesidad de enviar a los pacientes al tercer nivel en la Ciudad de México para obtener esos estudios, porque ya es posible realizarlos aquí.

Personal especializado

Se cuenta con 43 especialidades, por lo que esta área tiene la capacidad de dar atención a pacientes de Cardiología, Neurología, Proctología, Oncología, ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Neurocirugía, entre muchas otras, para poder detectar diversos padecimientos.

Para el manejo de todo el equipo el hospital cuenta con 48 personas entre técnicos radiólogos y médicos, todos con especialidad radiología e imagen, capacitaciones continuas; están en constante rotación para que puedan manejar cualquier equipo, además todos pueden interpretar los estudios para acortar el tiempo de espera.

En el área de intervencionismo han atendido a pacientes con malformaciones cardíacas, pediátricos sobre todo, también con código infarto, todos siendo exitosos. Los procedimientos son de mínima invasión, para evitar que entren a un quirófano mayor y que recuperen más rápido.

Servicios activos

Daniela Miranda López, directora del hospital, comentó que ya todos los servicios médicos del hospital funcionan en su totalidad, la clínica de mama, procesos de atención clínica, quirúrgicos, cirugía ambulatoria, medicina interna, pediatría, terapia intensiva.

Todo ha sido resultado del esfuerzo de todo el hospital para poco a poco habilitar cada área y poder favorecer la atención de los derechohabientes, considerando que al ser de tercer nivel los procesos son más complejos y la productividad debe de ser más intensa.

Reiteró que una gran ventaja de contar con este hospital en Chiapas es que se puede evitar tener que trasladar a los pacientes hasta la Ciudad de México, que ahora se puede realizar aquí. Apenas en marzo recibieron un gran número de especialistas para fortalecer la atención que ha crecido rápidamente.

Destacó que los casos de código infarto se consideran exitosos porque se recuperan en tres o cuatro días, han atendido al menos 100 casos. En cirugía de tórax, con pacientes con múltiples fracturas, han logrado rehabilitar a varios pacientes.

También en atención de recién nacidos clínicos y quirúrgicos, recientemente se dio de alta a un bebé que estuvo cinco meses internado, que nació prematuro y muy pequeño, de 28 semanas; gracias a la atención multidisciplinaria.